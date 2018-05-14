母親節到校搞破壞 5名高生丟光媽媽臉

5名高職青少年13日母親節闖進社頭鄉1所小學大搞破壞，被趕到的警方與保全合力控制住。（鐘武達翻攝）

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5名高職生闖進社頭某小學惡搞，在乾淨的地面留下滿滿黑腳印。（鐘武達翻攝）
屁孩闖入社頭某小學搞破壞，連緊急逃生用的緩降機也不放過。（鐘武達翻攝）
屁孩到處惡搞，學校辦公室內的櫥櫃玻璃也遭殃。（鐘武達翻攝）

5名高職生13日沒有在家陪媽媽過母親節，竟還聯手闖進社頭鄉1所小學搞破壞，包括消防栓、甚至逃生用的緩降機也都難倖免，他們觸動警報器狼狽被逮，家長出面賠罪並答應賠償，校方最後不提告給予自新機會，而警方則是當場開出勸導單，希望這群屁孩記取教訓不再犯。

受害小學的林姓校長指出，13日下午3點多該校連接保全公司的警報器大響，保全人員發現原是有一群屁孩闖進校園在搞破壞，火速趕到學校並報警，最後合力將想困獸鬥的5名青少年圍捕到。

該5名青少年分別就讀彰化與南投縣的3所高職，其中只有1人是校友，他們都是國中時期的玩伴，母親節放假相約到該校遊玩，卻惡作劇過了頭，不僅在乾淨的磁磚地板踩滿黑腳印，更大肆破壞消防用的滅火器、消防栓與2樓的逃生緩降機。

圍捕過程，5名青少年為了突圍，還在室內四處衝撞，導致辦公室門窗玻璃與櫥櫃玻璃破裂 。

校長表示，該校今年來已經第2次遭到青少年闖入惡意破壞，案發後，保全公司原本打算提告，後來因家長誠懇致歉且承諾賠償，為了給孩子一個機會，最後決定不提告，但強調「下不為例」，提醒這群青少年自重。

針對這起校園遭惡搞事件，民眾議論紛紛，有人支持要給孩子機會，但也有人認為不給予適當的懲罰，這群屁孩肯定難學乖，更有民眾說「這群孩子，真是在母親節丟媽媽的臉」。

(中時 )

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