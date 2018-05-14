300年首次！東港東隆宮溫王爺將至內埔遶境

東港東隆宮溫王爺6月14日將至內埔遶境，和內埔天后宮媽祖及昌黎祠韓文公相遇，並將舉辦「千人開智慧」活動。14日記者會來賓先幫小朋友開智慧。（潘建志攝）

友善列印
中時
東港東隆宮溫王爺6月14日將至內埔遶境，和內埔天后宮媽祖及昌黎祠韓文公相遇，並將舉辦「千人開智慧」活動。（潘建志攝）

300年來第一次！屏東東港東隆宮溫王爺將到內埔和天后宮媽祖及昌黎祠韓文公相遇，駐蹕美和科技大學校園內，舉辦「神遇美和－海洋文化暨迎王祭典系列活動」，是山海地區及閩客族群間的地方宗教大事，其中「千人開智慧」將申請世界紀錄認證。

東隆宮今年正值三年一科的東港迎王平安祭，為了深化地方宗教文化，美和科大邀請東隆宮溫王爺到內埔和在地的六堆媽祖與韓文公相遇，沒想到60年未嘗到外地出巡的溫王爺竟然3聖筊同意，讓廟方人員也非常驚訝。

3廟攜手美和科大從28日起展開為期2周的海洋文化暨迎王祭典系列活動，除了靜態海洋文化暨產業展、迎王祭儀文化展與迎王與海洋信仰文化論壇外，重頭戲6月14日溫王爺將在內埔市區遶境，也將舉辦千人開智慧活動，並請世界紀錄協會前來認證。

14日記者會縣長潘孟安到場致詞，表示不同宗教有不同的科典祭祠儀式，龍頸溪是東港溪上游之一，透過河流串連3座百年古廟，也象徵山與海、河洛與客家的信仰交流，是百年來難得的宗教文化盛會。

東隆宮表示，這次活動與東隆宮推動深化迎王文化內涵目標相符，溫王爺允准外地出巡，也成為東港地區話題；內埔天后宮則歡迎溫王爺到訪，是地方上大事；昌黎祠表示，韓文公暢揚文風，3廟1校合作開智慧活動造福莘莘學子，很有意義。

(中時 )

精品香氛玩創意 MOSCHINO推亮金… 行政院搶救低薪政策 人力銀行：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。