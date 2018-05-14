行政院搶救低薪政策 人力銀行：從三方面著手

2018年05月14日 18:18 工商 劉馥瑜

行政院長賴清德今（14）宣布搶救低薪政策，包括公部門帶頭解決低薪、鼓勵企業加薪、提高基本工資時薪等。對此，yes123求職網發言人楊宗斌表示，想解決低薪困境，雖然透過派遣調薪、基本工資提高等手段都有幫助，但最終仍需要從「學用落差」、「學歷貶值」、「產業升級」三方面著手。

楊宗斌指出，在「比價效應」、「外溢效果」帶動下，政府帶頭提高公部門派遣工薪資，固然有助民間派遣人員的薪資提高，但目前多屬「藍領」、「低階」的派遣工，仍以基本工資22K的水準為主，要同步提高到30K不容易。他強調，公部門應盡量不要增加派遣(約聘)人員，並提供目前派遣(約聘)人員轉正職的機會，方能帶頭解決非典型就業問題。

另，針對基本工資「時薪」部分，楊宗斌指出，調高時薪直接受惠的就是「服務業」基層勞工，但仍要擔憂資方可能因此減少雇用時數或人數，或者改採22K月薪制規避，甚至轉嫁成本給消費者，造成產品或服務漲價效應。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，服務業占GDP比重約6成3，為國內經濟活動之主體，亦是創造就業人口的主要來源，基本時薪若從140調至150元，對龐大的工讀及計時人力可望直接受惠，可能有助刺激部分上班族從事兼職工作來增加收入，將有助舒緩服務業長期缺工現象。

行政院今召開「我國薪資現況、低薪研究及其對策」記者會」，提出5大政策提高台灣薪資，包括公部門主動解決低薪、薪資列入政府採購及頒發獎項加分項目、鼓勵企業加薪、薪資透明化、提高時薪等。

(工商 )