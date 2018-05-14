慈濟與南投收容所合辦溫馨浴佛 感動異鄉遊子

2018年05月14日 18:16 中時 楊樹煌

▲慈濟與南投收容所溫馨浴佛，受收容人雙手合十，祝禱平安吉祥。（楊樹煌攝）

慈濟基金會今14日下午與移民署南投收容所共同舉辦母親節愛灑浴佛感恩活動，鼓勵受收容人將自己對母親的愛與家人的祝福，透過浴佛表達出來，並祈求人人平安吉祥，場面溫馨。

南投收容所目前有來自4個不同國度，74名女受收容人，因有浴佛活動，每人都雙手合十，虔心祝禱，讓受收容人暫時忘卻等待遣返的煩惱，會後慈濟並贈送每人1顆壽桃，祝福平安吉祥，深深感動異鄉遊子的心。

慈濟基金會表示，浴佛是藉莊嚴儀式，清淨自心，浴佛典禮，以誠心供香花、獻湯燭、禮佛足，許以修善、斷惡、度眾生的清淨心願，迴向給大眾，在莊嚴肅穆的佛號聲中，眾人齊聲共振，將祈求人心淨化、社會祥和、天下無災難。

移民署南投收容所所長林建宏，今天也和受收容人一起參與浴佛，並肯定慈濟人的用心，他表示，收容所是行方不明的外國人，返鄉前的最後一站，為使收容對象受到最好的照料，該所與慈濟長期合作，辦理義診及愛灑等關懷活動，挽救不少身罹重病的對象，也撫平她們脆弱的心靈。

尤其透過母親節、浴佛感恩活動，充份表達對異國母親的敬愛與祝福，讓每位受收容人都能充分感受到尊重與關懷，並感受到台灣社會的愛心與溫暖。

(中時 )