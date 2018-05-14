中橫便道能否開放中巴？公路總局15日實車測試

中橫「臨37」便道僅限特定對象通行，公路總局於谷關梨山、谷關端設置管制站，開放通行前常有車陣大排長龍。（王文吉攝）

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中橫公路自上谷關之後，一分為二，海拔較高的「青山上線」中斷，公路總局搶通海拔低的「青山下線」，也就是「臨37」便道，將評估是否開放中巴通行。（王文吉攝）

中橫公路台8線谷關至德基段因921地震毀損，僅限特定對象通行「臨37」便道，為評估行駛乙類大客車之可行性，公路總局15日將進行實車試駕檢視，提供安全評估委員會參考依據。若專家學者評估安全無虞，管制措施可望放寬為「認車不認人」，帶動遊客回流梨山。

中橫公路谷關至德基段於2012年5月完成「臨37」便道搶通，但僅限梨山居民、在地工作民眾及公務需要通行。公路總局辦理3年10億的便道強化工程，針對22處易發生土石流或地質複雜處，興建明隧道或邊坡保護，工程將於今年7月完工，預期可減少坍方落石阻斷的天數。

繁華一時的梨山，因中橫中斷，觀光旅遊沉寂長達19年，地方人士盼到便道強化工程完工，極力爭取開放中巴通行。為此，公路總局會同台中市政府合組「中橫便道通行乙類大客車安全評估委員會」，將於15日測試檢視。

公路總局特別洽詢豐原客運協助調派支援乙類大客車，實際通行中橫便道，藉以暸解駕駛的實際行車感受。谷關工務段長呂正安表示，乙類大客車為20人座中型巴士，測試結果將提供評估委員會參考，

呂正安強調，若委員會評估可行，後續通行乙類大客車的營運事宜，將由台中市政府擬訂通行計畫，並依程序申報核定後辦理。對此，和平區代表會副主席羅進玉表示樂觀其成，希望中巴帶來觀光人潮，復甦梨山的經濟。

(中時 )

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