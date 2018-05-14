柯丁支持度拉近 陳敏鳳驚覺：綠營最強棒不是賴神 而是這人

2018年05月14日 18:26 中時電子報 黃麗蓉 ／整理報導 ／整理報導

民進黨擬自提人選後，台北市長選戰風雲變色，據美麗島電子報最新民調指，台北市長柯文哲與國民黨丁守中的支持度，相差在5%之內，不分上下。媒體人陳敏鳳驚覺，民進黨最強棒居然不是行政院長賴清德，而是陳菊！

陳敏鳳點出，該民調顯示，民進黨如果派出賴清德出馬，柯文哲為30.7%、丁守中30.0%、賴清德22.6%，柯文哲領先丁守中0.7%。但若由陳菊出戰，柯文哲28.6%、丁守中32.0%、陳菊22.8%，柯文哲則輸丁守中3.4%，威力可說不小。且陳菊在3人競選的情況下，還略贏賴清德0.2%。

陳敏鳳在美麗島電子報撰文指出，照目前情況來看，綠營此時提名或不提名，都不是丁柯勝敗關鍵，從民調來看，綠營即使提名也可能「成事不足敗事有餘」。 民進黨若想要贏，勢必要在綠、柯之間操作棄保，但以綠營與柯粉對立的情況之下，棄保很難棄乾淨，但就算不提名，綠營有的人也不會再投柯P。

陳敏鳳強調，柯P成敗在於他的信任度及適合度，在信任度上，台北市民眾49.5%信任柯文哲、38.6%不信任，11.9%未明確回答。另一個對柯不利的是適合度，丁守中還贏柯P約0.6%。柯在信任度及適合度都輸了丁守中。如今柯P除非重建自己的信任度和適合度，或再成為人氣王，拉回民心，否則民意就會像江水東去永不回頭。

(中時電子報)