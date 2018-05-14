用畫記錄新莊　里長彩繪巷弄傳承百年文化

2018年05月14日 18:21 中時 蔡瀚霆

新北２０１８．０５．１４》▲走進仁愛里，眼睛立刻被立體的擊鼓彩繪畫面吸引，拍照時，利用錯位鏡頭，讓人彷彿置身畫中，展現擊鼓英姿。(蔡瀚霆翻攝)

新莊福樂街去年底，經仁愛里里長吳俊聲巧手一變，以傳統文化場景彩繪牆面，成為許多民眾爭相打卡、拍照的景點。今年6月吳俊聲更打算再以新莊1960、1970年代的傳統農村生活為主題，彩繪福樂街旁的幸福路，繼續用繪畫保留新莊地區的歷史記憶。

「鼓藝」一直是新莊重要的文化資產，享譽國際的「响仁和」鐘鼓廠就是新莊在地的驕傲。吳俊聲去年底，以新莊的擊鼓文化、米行和木工場為題，彩繪斑駁的老牆面，甚至將街道上里民的門也融入整體彩繪設計中，讓整個老社區，瞬間充滿生氣，煥然一新，吳俊聲說：「希望每個人來到仁愛里就能看到新莊的百年歷史。」

走進仁愛里，眼睛立刻被立體的擊鼓彩繪畫面吸引，拍照時，利用錯位鏡頭，讓人彷彿置身畫中，展現擊鼓英姿。除了彩繪巷弄，去年耶誕節時，吳俊聲利用巷弄旁的樹木進行燈飾佈置，自掏腰包掛上LED燈，讓福壽美食街「越夜越美麗」，耶誕節後仍保留LED燈飾，除了裝飾效果外，夜間照明，指引里民一條安全回家的路。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，吳俊聲替舊社區加入色彩，傳承新莊百年擊鼓，一方面也藉由3C科技的輔助，利用時下最夯的臉書和line與里民們報告里務、預告活動，讓服務更即時、更無遠弗屆，深受里民肯定。

(中時 )