星二代拒靠爸！胡瓜帥兒胡釋安闖戲劇圈自己爭取試鏡：被打槍機率50％

2018年05月14日 18:29 中時 林淑娟

胡釋安與同劇演員江沂宸（本名江宜蓉）、鄭靚歆、葉慈毓、林孫煜豪合體。（公視）

胡釋安與同劇演員江沂宸（本名江宜蓉）、鄭靚歆、葉慈毓、林孫煜豪合體。（公視）

胡釋安。（公視）

胡釋安、葉慈毓、鄭靚歆。（公視）

綜藝大哥胡瓜的帥兒胡釋安（安安）最近獻出戲劇處女秀，參與公視新戲《20之後》正式出道。他14日與同劇演員江沂宸（本名江宜蓉）、鄭靚歆、葉慈毓、林孫煜豪合體受訪。首度面對媒體的胡釋安表示，他去年七月退伍後開始自己上網找資料，努力爭取各種試鏡機會，被打槍機率大概50%，求職過程沒靠爸爸和姊姊小禎幫忙，他們也沒給他特別意見，只要他加油，「我不想要麻煩他們，他們也很忙」。

安安為圓演員夢，之前已開始上表演課，這次是在許傑輝的引薦下，爭取到《20之後》的阿雄一角，他憨厚古意的個性幾乎就是阿雄本人，同劇的江沂宸等人不斷笑說根本「神選角」。除了《20之後》，他之前也參與電影版《王牌教師麻辣出擊》演出。他不擔心像其他星二代可能會被酸靠爸，表示會平常心看待。至於之前照片曝光後被說像極趙又廷，他開心地說：「趙又廷很帥啊，所以蠻開心的。」

安安講話慢條斯理，個性古意，與爸爸和姊姊的犀利風格南轅北轍，他說自己本身話就很少。是否會跟姊姊吵架？他笑答：「姊姊直接一口氣就壓過我！」同劇演員們誇他樸實好相處，劇中搭檔葉慈毓稱讚他「EQ蠻高、被罵馬上可以調整過來，不太往情緒裡去。他不是把事情放在心上、是把心放在事情上的人！」江宜蓉則虧他除了人很老實，認真講冷笑話卻超級不好笑，大家一致公認他把妹功力應該很遜，跟他們原本想像中是不一樣的人。

他坦言交過幾任女友，走的是默默守護的暖男路線，感情已空窗1、2年，目前也沒女友。他2009年14歲時就隻身到美國讀書，因為學校剛好在偏僻鄉村，沒什麼誘惑，也因為是基督教學校，大家感情都蠻好的，沒發生過霸凌，只有剛去的前兩周前會想家，後來就習慣了。他大學讀傳播科系畢業後返台，原本媽媽秀秀希望他走幕後，但他對幕前工作較有興趣，媽媽的態度也從原本反對轉為支持，僅耳提面命要他「做好本分，不要做壞事」。

他透露爸爸偶爾會關心他的首演劇作表現，「他會問我有被導演罵嗎？只要我回答『有』，他就認為罵得好！」日前胡瓜還請人送了知名手工披薩和炸雞到劇組，為兒子打好人際關係。外傳胡瓜的老婆丁柔安目前也負責安安的經紀，他則否認，透露這段時間找工作、接通告，都是他自己來，「電話我自己接一接就好了」。

本名江宜蓉的江沂宸，14日記者會上宣布新藝名，出身自Q Place表演教室的她，表示比《20之後》其他演員相較有壓力，希望自己比好還要更好。五位年輕演員即將結束北部地區拍攝行程，啟程赴東部、花蓮長住一個月，拍攝獨木舟航行以及蘇帆海洋基金會戲碼，先前曾赴花蓮特訓的鄭靚歆表示，去年11月在海邊划獨木舟，「一個個大浪打來超恐怖，還喝了好幾口海水，最後掉到海裡，差點以為自己要沒命了」。

《20之後》故事描繪年輕人20歲之後面對了男女同學、家庭與職場的轉變，以及邁入20歲人生後的熱情與焦慮，還有他們想完成獨木舟環遊世界的夢想故事，預定9月於公視上檔。

(中時 )