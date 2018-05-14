周杰倫青澀中分頭照片曝光！新曲MV復刻髮型

周董學生時期的中分頭髮型。（杰威爾提供）

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周杰倫明天推出新單曲。（杰威爾提供）
周董和媽媽的感情非常好。（杰威爾提供）

周杰倫（周董）將於15日推出新歌〈不愛我就拉倒〉，MV復刻他學生時期的中分頭髮型，周董也分享自己當年穿著制服，坐在打擋摩托車上青澀模樣的照片；日前拍攝MV，周媽帶著自己做的滷雞腳、貢丸湯到片場探班，為工作人員打氣；提到周董常與媽媽交流美術、畫畫想法，以及對於當代藝術的心得，周媽謙虛說：「我對當代藝術的東西不是那麼了解，這方面杰倫比我還懂喔！」

周董日前在個人的IG預告新歌，隨即引發熱烈討論，歌迷更創造「不××就拉倒」等造詞，新歌還沒推出，歌名已成流行用語；〈不愛我就拉倒〉是周董在馬不停蹄的工作行程中完成，隨時隨地都能創作的他，某天靈感一來，在演唱會結束後跟樂手老師借了把吉他，找彈頭到他房間一起寫歌詞，兩人僅花一個晚上就完成，除了錄製、混音，周董也特別抽出兩天空檔執導MV。

新歌旋律雖然悲傷，但「哥練的胸肌，如果你還想靠，好膽你就麥造」等歌詞仍保有周氏幽默；MV除了在棚內取景，周董5日一早還與工作人員出外景，邀來自己的健身教練浩克演出MV中情傷男主角，浩克騎重機的帥氣鏡頭，就是周董坐在前方車上親自執導拍攝，且MV裡談情說愛的畫面，也是在他老婆昆凌經營的Machi Coffee裡取景。

(中時 )

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