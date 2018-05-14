原民全人促進會募百逾萬修繕活動中心 恐遭公所收回撤走

屏東縣原住民全人關懷促進協會「長樂村喜樂課輔班」，目前雖僅剩10多名學生，但仍需要長樂活動中心作為課輔據點。（謝佳潾翻攝）

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屏東縣原住民全人關懷促進協會「長樂村喜樂課輔班」，目前雖僅剩10多名學生，但仍需要長樂活動中心作為課輔據點。（謝佳潾翻攝）
屏東縣原住民全人關懷促進協會「長樂村喜樂課輔班」，目前雖僅剩10多名學生，但仍需要長樂活動中心作為課輔據點。（謝佳潾翻攝）
屏東縣原住民全人關懷促進協會「長樂村喜樂課輔班」，目前雖僅剩10多名學生，但仍需要長樂活動中心作為課輔據點。（謝佳潾翻攝）

屏東縣原住民全人關懷促進協會2年前在恆基醫院的協助下，成立「長樂村喜樂課輔班」，並募得百逾萬修繕長樂活動中心作為課輔據點，不料日前竟無預警收到滿州鄉公所來函要求在5月底前搬走，協會擔憂10多名學生無處可處，14日遞陳情書向鄉代會求助。

原民全人促進會成員許春蘭指出，長樂活動中心一直是長樂社區發展協會向公所承租，但多年來都閒置沒用，所以課輔班成立時才向發展協會租用，而當時進駐時堪稱「慘不忍睹」，雨季來時，屋內漏水是小事，淹水狀況才叫可怕，簡直與海水倒灌無分別。

協會為此積極募款改善環境，最後募得百逾萬將2層樓修繕完成，除鋪木質地板還有廚房等設施，讓長樂小朋友有個好去處。不料，去年發展協會突然不欲續租，協會便直接找上公所打算直接承租，但開會3次沒下落不打緊，竟還收到公文要求撤走。

她說，公所來文以「原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建」為由，要求課輔班在31日前搬走，這突如其來的命令，有想過10多名學生的去處嗎？協會14日特地向鄉代會遞陳情書求助，而鄉代主席莊期文說，已要求公所再協調。

許春蘭強調，長樂的小朋友因家庭結構崩盤，部份長期處於家暴，他們真的需要課輔班的陪伴，所以就算人只剩個位數，協會也會堅持辦理下去。

(中時 )

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