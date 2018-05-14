驚！印尼警局自殺人肉彈又是一家5口 8歲女童倖存

2018年05月14日 18:40 中時電子報 蔡萱

爆炸後警察局前的民眾被荷槍實彈的警力盤查。(圖/美聯社)

印尼第2大城這兩天有4處遭受自殺炸彈攻擊，這樣的連環爆不僅讓人心惶惶，更讓人感到驚恐的是，發動這兩天的攻擊竟然都是一整個家庭集體發動的，其中還包括年幼的兒童及婦女。印尼泗水警察總局今天遭到2輛機車自殺炸彈攻擊，這2輛機車分別載有一家5口，其中一名8歲的女童被夾在父親和母親之間，最後在爆炸中倖存生還。

印尼警察總部在今天上午遭到2輛機車自殺炸彈攻擊，造成6名平民、4名警察受傷。從監視器畫面中可見2輛機車接警察總局的檢查口，接著爆炸隨之而來，令人怵目驚心。

不只今天如此，泗水的3座教堂也在13日接連遭遇炸彈襲擊，3起爆炸造成至少11人死亡，40多人受傷，這起攻擊也是由同一個家庭成員所發動。警方表示母親帶著11歲、9歲的女兒到其中一座教堂引爆身上的炸彈，父親和2個兒子則對另外兩座教堂發動自殺攻擊。

爆炸後警察局前的民眾被荷槍實彈的警力盤查。(圖/路透)

這個家庭與支持IS的激進組織「神權遊擊隊」(JAD)。神權游擊隊是美國國務院認定的恐怖組織，目前在印尼網羅了數百名IS支持者。

對此澳洲總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）也說13日的攻擊涉及整個家庭簡直是「不敢相信」，也說這些人是最壞的人，他們威脅著文明國家、文明的生活方式、人們的和諧和宗教，這根本是在貶低和詆毀伊斯蘭教。

(中時電子報)