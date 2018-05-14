強化社會安全網 中市目標一區一家庭福利服務中心

2018年05月14日 19:02 中時 盧金足

台中市社會局長呂建德指出，建構完善社會安全網，將以家庭為中心、社區為基礎新服務模式，不再讓各機關單打獨鬥。（盧金足攝）

以往社會安全網常針對個人問題，忽略家庭與社會帶給人的影響，各機關各自為政，導致「頭痛醫痛、腳痛醫腳」，社會局長呂建德14日在市政會議報告時舉例，曾有名少女未婚懷孕，因政府單位未整合，同時8名社工介入關懷，讓該少女直呼「以後不敢再做錯事了！」市長林佳龍表示，目標是全市29區一區一個家庭福利服務中心，建構跨專業網絡服務平台。

呂建德以「強化台中市社會安全網」在市政會議專案報告，林佳龍表示，社會安全網各自為政亟需整合，才能讓高風險或弱勢者，在載浮載沈的沼澤中可以拉他一把，目前全市有14個家庭福利服務中心，今年希望增到16個，目標全市29區一區一個家庭福利服務中心。

呂建德指出，建構完善社會安全網，市府將以家庭服務福利務中心，整合勞政、衛政、社政、民政、原民，建立以家庭為中心、社區為基礎新服務模式，不再讓各機關單打獨鬥，2018年至2020年新增185名社工，強化服務能量。

社會局推動成立單一篩派案件中心，進行資訊整合與案件分流，以在地化服務為理念，建構跨專業網絡服務平台，成為社會安全網的第一道防線。

「政府與社會如同自行車的兩個輪子，必須成一起前進，成為夥伴關係！」林佳龍說，目前各項社福資訊系統分散，不利即時查詢，建議中央協助整合資訊，快速完成轉介及評估派案服務，中彰投苗四縣市為共同生活圈，透過中彰投苗治理平台，分享交流布建，進一步合作，打造中台灣社會安全網。

針對強化校園安全防護，林佳龍要求落實三級輔導機制，並加強校園求救系統、警民連線通報功能及感應照明，消弭校園治安死角；也請加強師生自我防護知能，建立犯罪預防觀念及能力。

有關社會住宅部分，林佳龍指出，豐原區安康段社會住宅已落成，除請社會局輔導89位符合資格民眾入住，並關心入住情形與需求，市府也建置「共好整合平台」，結合周邊鄰里，納入健康照護等社福資源，打造全國首例的共好社區。

民政局長周永鴻指出，台中全國首創愛鄰守護隊，目前組成以里長、鄰長為主，未來將強化人力、專業訓練，可以成為社會安全守護網的基礎；原民會主委全秋雄則說，已向中央爭取經費，將把現有7個部落文化健康站增至11個。

衛生局長呂宗學強調，貧與病經常都是一起發生，過去由於政府分工讓同一個案由多人分頭訪視，容易造成「穀倉效應」，因此在市府建議下，中央已增加醫院訪視的名額，若遇較為困難個案將會轉介給醫院統一訪視。

(中時 )