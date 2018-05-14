廖峻和兒子首度演父子！廖錦德自誇：沒人演得過我

廖峻和兒子廖錦德首度演父子。（台視）

友善列印
中時
廖峻。（台視）

資深藝人廖峻最近加入台視八點檔《情．份》演出，這也是出道多年的他首度和兒子廖錦德合作演父子！談到首次在螢光幕上的「父子情」對手戲，兩人都顯得相當興奮，廖錦德信心滿滿笑說：「台下演他兒子30幾年了，應該沒有人演得過我啦！」

其實父子倆過去已經多次同台對戲，但從來都不是演父子，廖錦德表示，他一直以來都是演「爸爸朋友的兒子」，廖峻聽了忍不住打趣說：「你看多可憐，都要認別人當爸爸！」

外界好奇和「戲精」老爸合作是否會有壓力？廖錦德說，這幾年經常有人說他和爸爸越來越像，所以他會刻意不要和爸爸走一樣的演戲風格！廖峻也說，他不希望兒子的演技被他的方式框住，「只有他走自己的路，將來才有可能超越我，所以我不希望他跟我一樣。小孩子要自己讓他去發展，功夫東學西學、融會貫通最後才能變自己的。」深刻了解父親苦心的廖錦德說：「對啊，所以他都不教我，但我會加油！」

日前劇組在淡水拍攝廖峻飾演街頭藝人的戲碼，只見廖峻拿著麥克風在老街上大展歌喉，吸引許多遊客駐足欣賞，，演技精湛的他顯得老神在在：「以前做很多行腳類節目所以沒什麼問題，倒是還沒在戲裡扮演這種角色，而且這次出場方式跟別人不太一樣，感覺很新鮮！」

(中時 )

周杰倫青澀中分頭照片曝光！新曲… 獨家訪問／《星空》林書宇接拍HB…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。