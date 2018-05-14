廖峻和兒子首度演父子！廖錦德自誇：沒人演得過我

2018年05月14日 18:52 中時 林淑娟

廖峻。（台視）

資深藝人廖峻最近加入台視八點檔《情．份》演出，這也是出道多年的他首度和兒子廖錦德合作演父子！談到首次在螢光幕上的「父子情」對手戲，兩人都顯得相當興奮，廖錦德信心滿滿笑說：「台下演他兒子30幾年了，應該沒有人演得過我啦！」

其實父子倆過去已經多次同台對戲，但從來都不是演父子，廖錦德表示，他一直以來都是演「爸爸朋友的兒子」，廖峻聽了忍不住打趣說：「你看多可憐，都要認別人當爸爸！」

外界好奇和「戲精」老爸合作是否會有壓力？廖錦德說，這幾年經常有人說他和爸爸越來越像，所以他會刻意不要和爸爸走一樣的演戲風格！廖峻也說，他不希望兒子的演技被他的方式框住，「只有他走自己的路，將來才有可能超越我，所以我不希望他跟我一樣。小孩子要自己讓他去發展，功夫東學西學、融會貫通最後才能變自己的。」深刻了解父親苦心的廖錦德說：「對啊，所以他都不教我，但我會加油！」

日前劇組在淡水拍攝廖峻飾演街頭藝人的戲碼，只見廖峻拿著麥克風在老街上大展歌喉，吸引許多遊客駐足欣賞，，演技精湛的他顯得老神在在：「以前做很多行腳類節目所以沒什麼問題，倒是還沒在戲裡扮演這種角色，而且這次出場方式跟別人不太一樣，感覺很新鮮！」

(中時 )