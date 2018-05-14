台中市知高橋下游側新橋 16日通行

2018年05月14日 19:06 中時 黃國峰

「知高橋改建工程」已完成第二階段橋樑工程（下游側新橋）15日上午10時至16日上午6時，原下游側通行便橋將封閉，進行拆除作業施作橋梁橋台引道與既有路面銜接作業。（台中市建設局提供）

「知高橋改建工程」已完成第二階段橋樑工程（下游側新橋）15日上午10時至16日上午6時，原下游側通行便橋將封閉，施工期間東向車輛請改走調撥車道。（台中市建設局提供）

台中市五權西交流道、連接台中工業區與市區的「知高橋改建工程」已完成第二階段橋樑工程（下游側新橋）將於16日上午6時開放通行，建設局將於15日上午10時至16日上午6時施作橋梁橋台引道與既有路面銜接作業，施工期間東向車輛請改走調撥車道，北上國道車輛請改走西向外側車道，現場有設置引導標誌及替代道路指示牌。

中市建設局長黃玉霖表示，配合16日上午6時「知高橋改建工程」（下游側新橋）開放通行，原下游側通行便橋將封閉，進行拆除作業，改道完成後，東向通行的車道數將變為4車道（含北上專用車道），西向通行的車道數則維持3車道，請用路人配合交通指揮人員引導，並提早出門避開管制路段。民眾也可撥打1968或收聽警廣瞭解最新施工路況。

改道建議資訊如下：

西向（往台中工業區方向）

北上中山高匝道車輛及機慢車，請靠外側使用北側臨時通行便橋通行；西向（往台中工業區方向)進入工業區大小型車輛，請使用新建橋樑外車道進入台中工業區。

東向（往台中市區方向）

請於忠勇路口行駛調撥車道或改行駛向上路及朝馬路；東向（往高速公路北上將封閉匝道方向），建議用路人行駛中港交流道或由向上路左轉進入環中路，並於公益路口左後迴轉行駛環中路外線道，再至五權西路右轉靠外側使用北側臨時通行便橋進入匝道。

(中時 )