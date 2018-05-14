獨家訪問／《星空》林書宇接拍HBO新片 邀李心潔成功引出張艾嘉

2018年05月14日 18:54 中時 徐桐炘

林書宇上部長片《百日告別》讓女主角林嘉欣奪下金馬后座。（中時資料庫）

HBO Asia積極拓展亞洲市場，和馬來西亞電影公司Astro Shaw合製新片《夕霧花園》，根據《綜藝》報導，該片找來張艾嘉和李心潔師徒2人與日星阿部寬共演，並邀請台灣導演林書宇執導，昨林書宇證實此事：「是先接觸李心潔，才開始打張姊的主意。」笑言當時就想過：「既然心潔要演出，會不會比較好說服張姊！」聊劇本時更徹底感受到對方間的專屬默契，「彼此是能接完對方說到一半的話的兩個人。」

張艾嘉之前在馬國演出《分貝人生》，熱心給予首度前往當地拍攝的林書宇建議，「她提醒這裡真的很熱，大中午盡量不要拍戶外戲。」另外則稱讚林書宇找對工作人員，因為《夕霧花園》場記正是《分貝人生》場記，之後深受張艾嘉重用合作《相愛相親》，並參與劉若英執導的《後來的我們》，意外串起之間緣分。

如何請到阿部寬？林書宇表示一開始想邀請對方時覺得機會不大，但決定放手嘗試，「不問就永遠不會知道。」幸好經過一段時間的溝通，終於得到好消息，因為阿部寬很喜歡故事劇情，也想挑戰用英文演出，加上林書宇3部長片曾在日本上映，成功增加對方信心。

電影多數以英文對話呈現，但還是有部分廣東話和日本對白，林書宇表示製作團隊「超級國際」，「攝影是印度人，造型是澳洲人，《星空》的美術則被我拉來馬來西亞！」

林書宇自幼在美國成長，過去沒機會拍攝全英文對白電影，此次積極和Astro Shaw談合作可能性，起初是Astro Shaw製片主動聯繫，對方很喜歡他執導的《星空》，因此將第二稿完整劇本和原小說寄給他，他去年中第一次飛往馬國和製片、蘇格蘭編劇開會，最終定案合作。該片皆在馬來西亞拍攝，國際版權仍與銷售方接洽討論。

(中時 )