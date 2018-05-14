獨家訪問／《星空》林書宇接拍HBO新片 邀李心潔成功引出張艾嘉

張艾嘉、李心潔合作多部電影，接著又將共演《夕霧花園》。（圖／中時資料庫）

友善列印
中時
林書宇上部長片《百日告別》讓女主角林嘉欣奪下金馬后座。（中時資料庫）

HBO Asia積極拓展亞洲市場，和馬來西亞電影公司Astro Shaw合製新片《夕霧花園》，根據《綜藝》報導，該片找來張艾嘉和李心潔師徒2人與日星阿部寬共演，並邀請台灣導演林書宇執導，昨林書宇證實此事：「是先接觸李心潔，才開始打張姊的主意。」笑言當時就想過：「既然心潔要演出，會不會比較好說服張姊！」聊劇本時更徹底感受到對方間的專屬默契，「彼此是能接完對方說到一半的話的兩個人。」

張艾嘉之前在馬國演出《分貝人生》，熱心給予首度前往當地拍攝的林書宇建議，「她提醒這裡真的很熱，大中午盡量不要拍戶外戲。」另外則稱讚林書宇找對工作人員，因為《夕霧花園》場記正是《分貝人生》場記，之後深受張艾嘉重用合作《相愛相親》，並參與劉若英執導的《後來的我們》，意外串起之間緣分。

如何請到阿部寬？林書宇表示一開始想邀請對方時覺得機會不大，但決定放手嘗試，「不問就永遠不會知道。」幸好經過一段時間的溝通，終於得到好消息，因為阿部寬很喜歡故事劇情，也想挑戰用英文演出，加上林書宇3部長片曾在日本上映，成功增加對方信心。

電影多數以英文對話呈現，但還是有部分廣東話和日本對白，林書宇表示製作團隊「超級國際」，「攝影是印度人，造型是澳洲人，《星空》的美術則被我拉來馬來西亞！」

林書宇自幼在美國成長，過去沒機會拍攝全英文對白電影，此次積極和Astro Shaw談合作可能性，起初是Astro Shaw製片主動聯繫，對方很喜歡他執導的《星空》，因此將第二稿完整劇本和原小說寄給他，他去年中第一次飛往馬國和製片、蘇格蘭編劇開會，最終定案合作。該片皆在馬來西亞拍攝，國際版權仍與銷售方接洽討論。

(中時 )

廖峻和兒子首度演父子！廖錦德自… 40公斤「吃貨女神」趙麗穎狂吃！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。