40公斤「吃貨女神」趙麗穎狂吃！林更新喊抱不動了

林更新公主抱趙麗穎。（中天）

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竇驍公主抱趙麗穎。（中天）
林更新公主抱趙麗穎。（中天）
趙麗穎。（中天）

中天娛樂台5月31日起每週一到週五晚間9時播出由趙麗穎、林更新主演的特工古裝大戲《楚喬傳》。趙麗穎拍攝《楚喬傳》時體重僅40公斤，但她食量驚人，雞腿、蘋果、香蕉樣樣都吃，被網友封「吃貨女神」！有一場她從兩層樓高摔下來，被林更新一把抱住的戲，畫面中林更新「公主抱」她，同時360度轉圈，畫面唯美浪漫融化不少粉絲的心，事實上拍攝這場戲時，林更新只抱了趙麗穎10秒就手滑把她放到地上說：「唉呦！真抱不動了！少吃點飯吧！」讓外表纖瘦的趙麗穎哭笑不得。

糗的是不只有林更新嚷嚷抱不動，劇中飾演燕北世子的竇驍，風流倜儻並深愛著楚喬，同樣有公主抱趙麗穎的橋段，拍攝現場竇驍邊抱邊發出吼叫聲，接著就把趙麗穎放回了地上，趙麗穎覺得很沒有面子笑說：「你不要表現得好像我很重的樣子好不好！誤導大家！」竇驍連忙解釋因為一開始抱起來的姿勢有點低，不是因為趙麗穎重啦！

趙麗穎2013年以《陸貞傳奇》打開知名度，2014年演出《杉杉來了》獲得粉絲的喜愛，2015年演出虐戀仙俠劇《花千骨》更是讓她的人氣急速飆升。趙麗穎出道12年站穩一線女星的地位，在演藝圈中是有名的「拼命三娘」，幾乎全年都在拍戲，但近期完成新劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》拍攝後，工作室透露她將休息一陣子，調養身體了。5月11日知名女星唐藝昕在微博裡曬出自己與趙麗穎的合照，還發文自嘲：「塑膠姐妹花昨天終於單聚上了，聊到意猶未盡時被店家催打烊了，臨別時想說拍一張紀念一下，結果我的自拍技術也是糊到沒朋友」，雖然合照真的相當模糊，但還是看得出兩人高顏值，相當可愛。底下網友紛紛留言「可愛到模糊的不要不要的」、「照片糊了還是美」！粉絲都希望趙麗穎不要休息太久，能夠早日復出，有更多作品呈現給大家。

(中時 )

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