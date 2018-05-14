夏天來台中國家歌劇院看音樂劇 《搖滾芭比》及《光的來信》驚艷登場

台中國家歌劇院將推出「深情韓國系列」音樂劇，7月邀請被譽為搖滾音樂劇神話經典《搖滾芭比》演出。（圖：台中國家歌劇院提供）

友善列印
中時
台中國家歌劇院「深情韓國系列」音樂劇，推出《光的來信》。（圖：台中國家歌劇院提供）

夏天來台中國家歌劇院看音樂劇！「深情韓國系列」推出兩部韓國音樂劇都令人驚艷，7月是被譽為搖滾音樂劇神話經典的《搖滾芭比》；8月則是香港導演王家衛讀完劇本激賞之餘，並參與投資的原創音樂劇《光的來信》。歌劇院藝術總監王文儀表示，繼去年《木蘭少女》完售、日本音樂劇《死亡筆記本》達9成9票房佳績，今年兩大音樂劇預計將吸引更多觀眾走入劇場。

《搖滾芭比》故事背景發生在柏林圍牆倒塌之前年代，東德男孩勇敢選擇為愛變性，但因變性手術失敗而慘遭愛人遺棄，人生因為身體的缺陷帶來更多憤怒與遺憾，雖再墜入愛河卻又度被撕裂，經自組搖滾樂團「The Angry Inch」，透過她最愛的音樂，唱出心中傷痛的吶喊。

《搖滾芭比》音樂劇已於英國、澳洲、德國、加拿大及日本等國家演出，台灣曾改編成中文版本演出。經授權由SHOWNOTE製作演出的韓語版《搖滾芭比》，2005年起演出至今已超過2000場次，創韓國音樂劇的票房神話，此次來台演出卡司有首演即加入陣容的吳萬石及2017年加入的Michael K. Lee，各演出韓語版與英文版的海德薇格，分別唱出對愛的勇敢與脆弱。

獲韓國文化藝術委員會主辦「2016 Glocal Musical Live原創劇本大賽」首獎搬上舞台的音樂劇《光的來信》( Fanletter)，初次公演即獲韓國觀眾票選原創音樂劇第一名和期待再次公演的原創音樂劇第一名。

《光的來信》故事背景以1930年代韓國歷史文壇小說家李相泰、金裕貞等文人佚事作為創作靈感，講述小說家與讀者書信往來表達對文學的寄託與愛的期待，藉由不同敘事線交織刻劃多重人性的深邃告白，帶領觀眾重返復古文青年代含蓄且濃烈的情感世界。

《搖滾芭比》將於7月20日至22日登場、《光的來信》則在8月17日至19日推出，同步於5月15日起開放歌劇院會員預購、5月22日全面啟售，多種套票優惠組合，詳情請上歌劇院官網http://www.npac-ntt.org/index 查詢。

(中時 )

台中市知高橋下游側新橋 16日通… 肯德基攜手 手遊「Garena 傳說對…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。