夏天來台中國家歌劇院看音樂劇 《搖滾芭比》及《光的來信》驚艷登場

2018年05月14日 19:07 中時 陳淑芬

台中國家歌劇院「深情韓國系列」音樂劇，推出《光的來信》。（圖：台中國家歌劇院提供）

夏天來台中國家歌劇院看音樂劇！「深情韓國系列」推出兩部韓國音樂劇都令人驚艷，7月是被譽為搖滾音樂劇神話經典的《搖滾芭比》；8月則是香港導演王家衛讀完劇本激賞之餘，並參與投資的原創音樂劇《光的來信》。歌劇院藝術總監王文儀表示，繼去年《木蘭少女》完售、日本音樂劇《死亡筆記本》達9成9票房佳績，今年兩大音樂劇預計將吸引更多觀眾走入劇場。

《搖滾芭比》故事背景發生在柏林圍牆倒塌之前年代，東德男孩勇敢選擇為愛變性，但因變性手術失敗而慘遭愛人遺棄，人生因為身體的缺陷帶來更多憤怒與遺憾，雖再墜入愛河卻又度被撕裂，經自組搖滾樂團「The Angry Inch」，透過她最愛的音樂，唱出心中傷痛的吶喊。

《搖滾芭比》音樂劇已於英國、澳洲、德國、加拿大及日本等國家演出，台灣曾改編成中文版本演出。經授權由SHOWNOTE製作演出的韓語版《搖滾芭比》，2005年起演出至今已超過2000場次，創韓國音樂劇的票房神話，此次來台演出卡司有首演即加入陣容的吳萬石及2017年加入的Michael K. Lee，各演出韓語版與英文版的海德薇格，分別唱出對愛的勇敢與脆弱。

獲韓國文化藝術委員會主辦「2016 Glocal Musical Live原創劇本大賽」首獎搬上舞台的音樂劇《光的來信》( Fanletter)，初次公演即獲韓國觀眾票選原創音樂劇第一名和期待再次公演的原創音樂劇第一名。

《光的來信》故事背景以1930年代韓國歷史文壇小說家李相泰、金裕貞等文人佚事作為創作靈感，講述小說家與讀者書信往來表達對文學的寄託與愛的期待，藉由不同敘事線交織刻劃多重人性的深邃告白，帶領觀眾重返復古文青年代含蓄且濃烈的情感世界。

《搖滾芭比》將於7月20日至22日登場、《光的來信》則在8月17日至19日推出，同步於5月15日起開放歌劇院會員預購、5月22日全面啟售，多種套票優惠組合，詳情請上歌劇院官網http://www.npac-ntt.org/index 查詢。

(中時 )