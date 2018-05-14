《時來運轉》單場暨場中投注 陳偉殷力戰道奇

2018年05月14日 19:03 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(5月8日~5月15日)

1.「網球-羅馬大師賽」：適時提供單場或場中投注。

2.「美國職籃」：提供5場單場及場中投注。

‧東西區冠軍爭霸賽即日起展開，台灣運彩全面提供單場與場中投注，一同關注本季冠軍出爐。

3.「美國職棒」：提供9場單場或場中投注。

‧5/16(三)邁阿密馬林魚主場迎戰洛杉磯道奇，預計將由台灣好手陳偉殷先發主投。目前在國聯東區墊底的馬林魚，近期又慘遭2連敗，陳偉殷能否為馬林魚守下一勝，台灣運彩提供單場投注。

‧洛杉磯天使持續發威中，目前仍是倍受矚目的球隊之一，台灣運彩本週鎖定5場天使主場賽事提供單場或場中投注，與全球共同關注天使熱。

4.「足球」：提供28場單場或場中投注。

本週足球：週中盃賽日，亞洲冠軍聯賽十六強將上演次回合決賽，另外，歐足聯歐洲聯賽也將舉行冠軍決賽，由法甲馬賽大戰西甲馬德里競技。

英超和德甲本賽季都已結束，週末將是英格蘭足總盃和德國足總盃的決賽之日。英格蘭足總盃由曼聯對決切爾西，爭奪本季唯一的冠軍希望。德國盃則是拜仁慕尼黑與法蘭克福之爭，拜仁本季完成德甲6連霸，也將尋求6年內第4次的聯賽盃賽「雙冠王」。

‧「亞冠足球」：提供7場單場或場中投注。

亞冠東亞區目前狀況仍撲朔迷離，5/15(二)率先登場的是南韓全北現代汽車，主場迎戰泰超勁旅武里南聯，首回合武里南聯在主場贏3：2佔得先機，但全北現代在終場前傷停補時攻入第2個客場進球，大大提升晉級8強希望，次回合在主場只要小勝1：0或2：1，都可順利完成任務。武里南聯則要避免落敗，或至少爭取2個客場進球才有機會。

5/15(二)廣州恆大與天津權健的「中超內戰」，第二回合由恆大作東，雙方首回合戰成0：0平手，對次回合有主場優勢的廣州恆大應是利多，贏球即可晉級8強，而權健首要爭取客場進球，以及保持不敗，亦有機會憑客場進球闖關。

5/16(三)兩場賽事分別是水原三星與蔚山現代的「南韓德比」，以及上海上港對鹿島鹿角。

水源三星隊對蔚山現代首回合由蔚山現代在主場1：0小勝。水原三星近況不佳，但週日在南韓K1聯賽擊敗大邱，主場5連不敗。面對最近客場3連平4連不敗的蔚山現代，將是一場勢均力敵的精彩大戰。

上海上港首回合作客負鹿島鹿角1：3，擁有巴西三叉戟（奧斯卡、浩克和埃爾克森）的上海上港，能否在主場打出翻身一仗？

‧「歐聯足球」：提供1場單場投注。

歐足聯歐洲聯賽週中將上演冠軍爭奪戰，法甲馬賽與西甲馬德里競技將在法國里昂的主球場角逐冠軍。由於決賽在法國舉行，雖然不是馬賽主場，但多少佔了一點天時地利人和的優勢。不過馬德里競技絕非省油的燈，近年來多次在歐洲兩大盃賽打進決賽，包括2010和2012年贏得兩屆歐洲聯賽冠軍，2014和2016兩次打進歐冠決賽但可惜都敗在皇家馬德里腳下。兩隊過往曾在2008-09賽的歐冠聯小組賽交鋒，馬競主場贏2：1、作客踢成0：0。

※實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)