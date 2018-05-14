布農意象文化牆　讓潭南部落更亮眼

2018年05月14日 19:35 中時 沈揮勝

布農八部合音，潭南原民意象。（沈揮勝攝）

日月潭國家風景區管理處在潭南部落打造文化牆，成了布農原鄉旅遊新亮點。（沈揮勝攝）

紅嘴黑鵯，是布農口述文化中，不可或缺的歷史元素之一。（沈揮勝攝）

布農射耳祭文化意象。（沈揮勝攝）

信義鄉潭南、地利與雙龍3部落，2011年納入日月潭經管區內，為提升原鄉產業經濟，日管處致力於旅遊人才培訓及亮點商家扶植，另依據布農傳說打造文化牆；其中地利與雙龍分別在前兩年陸續完成，潭南則在日前完工驗收，美得讓人驚艷，為部落添丰采！

新完工的文化故事牆，位在投63線指標6K處，即潭南國小的邊坡擋土牆外。內容以八部合音帶出意象，包括紅嘴黑鵯為布農先祖取火種等傳說，以及狩獵、歲時祭儀、耕織與環境互動，深具文化意涵。

信義鄉是全台布農族人的共同祖源地（Asandaingung），布農分為巒、丹、卓、卡、郡及現況不明的蘭社群，6大社群語言可通但腔調有異。潭南位在日月潭南岸山區，是全台血統最純的卡社部落，主要氏族有谷姓、幸姓和松姓等。

布農族人體能佳、善跑跳。中生代的幸振緯、170露營地負責人幸振賢，分別以短跑及籃球專長，畢業於國立台灣體育運動大學。兩兄弟對於這面寬約160公尺、高3至6公尺的文化牆，無論是設計、構圖與施工都表高度認同。

幸振緯說，從日月潭伊達邵前來潭南，大約只要9到12分車程（6公里）；指標2.7到3Ｋ的魚池鄉、信義鄉界，回望鳥瞰日月潭湖景；3K到4K路段是每年初夏最佳賞螢地點。晴朗夜空滿天繁星，清風徐來舒暢無比。布農族人善良淳樸，敞開雙臂歡迎遊客，徜徉、露營、覽山景。

幸振緯指出，從潭南到另一部落「地利」也差不多6公里，地利是丹大林道最後一個部落，可轉往雙龍、合流坪，賞飛瀑、感受土虱灣的壯觀，以及布農原民的友善與風情。

至於文化牆故事，部落人士指出，洪荒遠古四處淹水，布農祖先為求生存，只能不斷往高處逃；及至山頂天雨未停，人們除了挨餓，也因高海拔受凍，亟需升火取暖、燒煮熟食，於是徵求勇士渡河到對面山峰找火種。

蛙類自告奮勇，雖順利背回薪炭，但途中被水花澆熄，且背部燙傷嚴重，因此變成癩蛤蟆；之後紅嘴黑鵯完成任務，但叼火飛行過程，身體被燻黑、腳與嘴被燒紅，於是成了現今模樣。

日管處副處長陳志賢說，布農族口述傳說質樸且生動，一如他們淳樸而豐富的生活經歷。期透過文化牆營造意象、為觀光產業帶來新亮點。

(中時 )