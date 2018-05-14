即時快評》解決竹縣提名問題 才是考驗吳敦義主席的智慧

2018年05月14日 19:23 中時 周毓翔

藍綠兩黨布局2018都進入最後階段，不過弔詭的是，藍營鐵票倉新竹縣竟然至今懸而未決。甚至陷入黨內可能分裂的狀態，國民黨主席吳敦義宣示提名都交由初選決定，但如今提名複雜到恐怕不是初選民調即可解決，黨中央若不發揮功能介入處理爭端，恐讓國民黨平白無故丟掉鐵票倉，竹縣一役雖不如六都關鍵，但將是最能考驗吳敦義身為主席的難題。

國民黨組發會主委李哲華坦言，新竹縣提名有其複雜性，儘管竹縣是藍營鐵票區，但是對手無論是前縣長鄭永金之子鄭朝方，或是民國黨主席徐欣瑩，雙方都有國民黨背景，自然也有國民黨籍支持者，若輕率舉辦公開初選，恐讓兩陣營派人加入初選挑撥離間，造成黨內分裂，也因為如此，提名才延宕至今。

目前國民黨有意參選的有立委林為洲、竹縣副議長陳見賢、副縣長楊文科、竹東鎮長徐兆璋及湖口鄉長林志華。民調儘管以剛選上立委的林為洲領先，但地方卻在醞釀「反林」勢力，陳見賢更放話如果國民黨提名林為洲，就要脫黨參選到底。

李哲華指出，黨中央不可能在新竹採取公開初選的方式，傾向繼續協調整合。日前各方盼採「台中模式」，做民調後內部再協調。不過陳見賢認為恐有被操作空間，拒絕加入民調，如此一來，就算其他人完成民調整合出一人，陳仍可以不認這份民調結果，堅持參選。

如此一來便會衍生一個問題，如果有人既不參與民調，又不接受協調退出，堅持黨中央直接徵召，其他參選人同樣也可以如此主張，那麼新竹縣將一直無法決定出提名方法，彷彿五人只是在比氣長，誰堅持到最後誰能出線。

不免讓人好奇，身為主席的吳敦義在這之中能不能有角色？在又不能公開辦初選、又有人拒絕做民調，且沒有人願意退出的狀況下，那不就代表靠協調已經不會有結果了？此時吳敦義身為主席難道不該下來主持一下該如何處理？

若放任黨內繼續惡鬥下去，藍軍恐將會繼續分裂，別忘了，國民黨至今連議員及鄉鎮長、鄉鎮代表都還沒提名，繼續分裂下去恐讓徐欣瑩坐收漁翁之利。吳敦義應該重視這場明明可以避免的內鬥，否則就算國民黨在2018靠著民進黨執政不得人心而取得不少勝利，在鐵票區卻因為內鬥而拱手讓人，實在不光彩。竹縣的提名才是考驗吳敦義擔任主席的手腕及智慧的期中考。

(中時 )