張洛偍劇中剪髮來真的！「狗啃」瀏海竟獲萌翻天好評

2018年05月14日 19:19 中時 林淑娟

張洛偍劇中被五花大綁準備剪狗啃瀏海。（周子娛樂）

張洛偍劇中被五花大綁準備剪狗啃瀏海。（周子娛樂）

張洛偍劇中被五花大綁準備剪狗啃瀏海。（周子娛樂）

台視、三立《三明治女孩的逆襲》日前播出飾演王子仁的張洛偍被劇中女友利莉安（宇宙飾演）綁在椅子上，瀏海豪不留情被剪下兩刀超大缺口。而這一幕，竟然是「來真的」！張洛偍的缺角瀏海不時被笑稱像「狗啃」，但造型的呆萌無害感卻大獲好評，大家見他直說：「萌翻了！」就連他事後自己照鏡子也驚喜笑說：「好像蠻可愛的。」

張洛偍瀏海這刀折騰了所有人，因為機會只有一次。雖然這段劇情呈現的戲劇效果有趣又好笑，但「當事人」張洛偍、宇宙（林思宇）完全不馬虎，從走戲開始就絲毫不敢掉以輕心，再三和導演與團隊確認指令，尤其準備「受死」的張洛偍和即將施展「刀工」的宇宙，兩人拍攝時更是緊張到不斷爆汗。直到一刀剪下、確定落髮掉到地上後，全場才鬆了一口氣。

除了心理，身體終於也能鬆開繩子放鬆，張洛偍這才回過神說：「真的體會到甚麼叫做緊張到冷汗直流的感覺了！而且剛剛是過了一世紀那麼久吧？」

問他為這場戲做了什麼準備，張洛偍調皮地說，這段時間都有好好的「養」瀏海，但似乎養得太好了，讓宇宙一度無法順利剪下他的厚瀏海。在最新一集播出後，更有粉絲表示「願意讓利莉安動刀，根本是真愛無誤啊」。收到不少讚美的張洛偍也認真表示：「這場戲讓我很興奮，雖然當下很緊張，但能為戲做一些新鮮的嘗試其實滿過癮的！」不過他也不忘分享，自己目前的首要課題是「好好習慣狗啃瀏海」。

(中時 )