航港局補助離島客船無障礙設施 提升海運服務品質

2018年05月14日 19:35 中時 王思慧

離島客船無障礙設施讓身障者更方便搭乘。（航港局提供）

為建構海運友善環境，交通部航港局已發布「交通部航港局大眾運輸船舶及岸接設施無障礙補助作業要點」，並於5月8日起至5月18日間至全台及離島地區辦理6場說明會，本計畫補助至6月26日截止，希望能改善現成大眾運輸船舶無障礙設施。

航港局局長謝謂君表示，有鑑於船舶因航行安全因素設有門檻高度及舊法規針對載客船舶艙門出入口與通道寬度部分僅為60公分等規定，造成輪椅旅客無法自由通行及進出船舶極為不便。為提升大眾運輸船舶服務品質，航港局已於去年1月9日檢討修正客船管理規則，並於今年3月26日起辦理大眾運輸船舶業者補助計畫，鼓勵大眾運輸船舶增設「船艙內通行特製化輪椅」、「供進出艙室使用活動式斜坡板」、及其他必要船舶無障礙設施，現已有2家業者提出申請。

依據「身心障礙者權益保障法」第53條規定，大眾運輸船舶應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用無障礙設施及設備，次依同法第99條運輸營運者未改善，或未提具替代改善計畫或未依核定改善計畫期限改善完成者，得處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

為推動大眾運輸船舶積極建置相關無障礙設施，並使相關業者瞭解相關法規及補助內容，航港局已於5月8日起陸續於基隆、台東、高雄辦理3場說明會，並於今起至金門、澎湖(5月15日)及連江(5月18日)等離島地區再辦理3場離島航線客船無障礙補助說明會，歡迎大眾運輸船舶業者踴躍參加，符合補助資格者請於6月26日前提出申請。

詳細說明會辦理期程，請逕上航港局-全球資訊網（網址:‭https://www.motcmpb.gov.tw/‬）-訊息發布-最新消息查詢下載。

(中時 )