吃個痛快！超熱賣「舊金山海鮮桶」再升級成海派大餐

2018年05月14日 19:35 中時 何書青

「舊金山海鮮桶海派組合」匯集海、陸雙主食與多樣化菜餚，讓三五好友能一起暢快分享。（誠品行旅提供）

eslite hote誠品行旅1樓的無國界料理餐廳The Chapter Café，自今年4月引進澎湃的「舊金山海鮮桶」後好評如潮，單月熱賣超過250桶，也吸引港澳旅人慕名前來品嘗。The Chapter Café為回饋饕客，主廚馬良翰特別升級菜單內容，即日起每日午、晚餐時段提供適合4人分享的「舊金山海鮮桶海派組合」，匯集海、陸雙主食與多樣化菜餚，讓三五朋友一起暢快分享，每套4580元+10%。

風靡美國加州的特色料理「舊金山海鮮桶」，選用來自加拿大、整隻650公克的波士頓活龍蝦，碩大肥美、肉質緊實彈牙，同時匯集淡菜、大草蝦、蛤蜊、螃蟹、生蠔、小章魚、紅皮洋芋、玉米、花椰菜等新鮮食材為輔，並以經典的水煮方式，以海鮮高湯簡單汆燙，保留天然的原汁原味，再以直徑31公分、深度22公分的水桶裝盛。

而填滿海鮮的水桶，每桶重達5公斤，上桌時如瀑布般倒入鐵盤，讓饕客以手直接痛快抓扒、大快朵頤一番，並可搭配主廚用蕃茄醬、香蒜粉、辣椒醬及tabasco等特製的舊金山辣醬，或爽口解膩的蒜味檸檬海鮮醬，以辛辣與酸甜滋味襯托甜美海鮮。

The Chapter Café除了持續供應豪氣的「舊金山海鮮桶」，主廚更將菜單升級成海陸饗宴。主食有香氣四溢的「爐烤美國安格斯肋眼牛排」12oz，或結合多種異國香料「美式碳烤豬肋排」；此外，香蒜麵包、傳統凱撒沙拉、義式蕃茄蔬菜湯及松露薯條等經典配菜也通通嘗得到。

(中時 )