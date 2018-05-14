藍營同室操戈 黃志源批游淑貞「抹綠」奧步

轉換跑道參選吉安鄉長的女議員游淑貞，基層實力雄厚。（許家寧攝）

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吉安鄉民代表黃志源，強調志在參選吉安鄉長，堅持參加黨內初選。（許家寧翻攝）

花蓮縣年底13鄉鎮市長選舉，藍營僅剩吉安鄉人選尚未擺平，黨內三強鼎立，縣黨部將在5月25至27日辦理初選民調，決定最後提名人選，表態參選的縣議員游淑貞、鄉民代表黃志源及太昌村長周明宗不但先掀內戰，黃還痛批游在地方散播「抹綠」奧步，要求黨部徹查。

國民黨花蓮縣黨部公布年底13鄉鎮市長選舉提名結果，現任5名尋求連任的鄉鎮市長部分，包括花蓮市長魏嘉賢、鳳林鎮長蕭文龍、瑞穗鄉長陳進光、玉里鎮長龔文俊及卓溪鄉長呂必賢都獲得提名，加上新城、壽豐各已協調提名何禮臺、曾淑懿參選，至於秀林等5鄉則開放競選。

其中縣內第二大鄉鎮的吉安鄉，因鄉長黃馨任期即將屆滿，藍營黨內多達3人表態角逐，議員游淑貞、鄉代黃志源及村長周明宗皆參選到底，由於民進黨參選人、縣議員鄭乾龍實力不弱，黨部見協調不成下，決定在下周進行全民調產生最佳人選。

宣布採取民調初選後，三強競爭更加激烈，黃志源發布日前游淑貞拜票影片，指控游稱有國民黨候選人尋求民進黨部主委江淑君，盼獲綠營支持者電話民調支持，怒斥游淑貞出奧步，「意圖使他人不當選」，要求黨部考紀會調查，取消她的參選資格。

國民黨花蓮縣黨部表示，黃志源確實有向黨部口頭抱怨，由於游的說法並未明顯指涉何人，「自己對號入座」似也不妥，強調目前黨部並未收到黃的正式文書，也已要求游淑貞行為收斂，強調黨內初選難免會有摩擦，希望參選人秉持君子之爭，讓初選順利完成。

(中時 )

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