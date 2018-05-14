台灣夜鷹愛上魚池鄉　連7年同位置落腳繁殖

池鄉1幢建築物陽台，連續7年都見台灣夜鷹棲息繁殖。（沈揮勝攝）

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台灣夜鷹近年改稱南亞夜鷹。（沈揮勝攝）
此鳥造型怪異。（沈揮勝攝）
乍看像石頭。（沈揮勝攝）
魚池鄉一棟建築物，年年有台灣夜鷹跑來下蛋。（沈揮勝攝）
每次繁殖，幾乎都是2隻幼雛。（沈揮勝攝）
年復一年，已知至少連續7年到次繁殖。（沈揮勝攝）
台灣夜鷹成鳥側面；白天通常是瞇眼睡覺。（沈揮勝攝）

「今年至少已是第7年！」台灣夜鷹進入繁殖期，三更半夜擾人清夢鳴不停，但長期以來，日月潭地區民眾似已聽慣、見怪不怪！有趣的是魚池街區1幢建築物陽台，年年都見牠們落腳繁殖。鳥會人士說，能與野鳥在同一空間和平共存，何嘗不是另種幸福？

日月潭地區知名生態解說員葉建興指出，魚池街區這個夜鷹落腳處，2012年被發現，3月間生兩枚蛋、育兩隻雛，5月間再繁殖第2次，7月離去。翌年又來、年復一年，有時1年4雛全部順利離巢，但也曾因豪雨而繁殖失敗。

因為未作標記、無專案觀察，並不能確認這7年來落腳繁殖的，是否為同一對親鳥，或是牠們的後代長成後，沿用自己出生的舊位置。

台灣夜鷹並不築巢，直接下蛋在地面、直接孵育；雛鳥一出生，就會在固定空間內（例如人類建物的陽台或頂樓）趴趴走；同一個陽台能夠連續7年都見台灣夜鷹前來繁殖，可以證明的是「環境適合牠們」。

嘉義縣鳥會常務監事陳建樺表示，台灣夜鷹近年來已被認定為南亞夜鷹之台灣亞種。該鳥體長約25公分，屬中型留鳥，夜行性，嘴巴短但張開時顯得很大，利於飛行時「撈捕」昆蟲；牠們外觀怪異，鴟不像鴟、鷹不像鷹，又名「台灣怪鴟」或「石磯仔」。

(中時 )

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