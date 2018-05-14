花蓮193線拓寬爆衝突 學生控遭村長拖行施暴

反對193拓寬案的環團至花檢署按鈴提告譴責並追究大漢村長李添富的暴力行為。（許家寧攝）

友善列印
中時
東華大學學生許冠澤（左），出示驗傷單按鈴對涉嫌拖行的大漢村長李添富提告。（許家寧攝）
當時身穿便服的鍾姓警官澄清因看到學生倒地，心急保護學生，才會急忙將他拉開。（許家寧攝）

花蓮縣道193線拓寬案上月環評拍板通過，引起場外環團激憤，東華大學學生許冠澤衝入會場與支持開發方爆發拉扯衝突，學生14日出示驗傷單按鈴控告遭大漢村長李添富拖行猛踹，一旁警方竟還袖手旁觀，李男則喊冤幫忙警察將人拖出來，根本沒有傷害他。

193拓寬案兩年來9次闖關環評審查，上月16日環團到環評審查大會場外抗議，質疑6公里的拓寬道路計畫竟有5公里為新闢道路，懷疑開發方「偷渡」規避環評，警方將雙方群眾隔開，但許冠澤突然衝進會場，被便衣警察與現場人士拉走，在拉扯時造成許倒地。

許冠澤今日出示脖子抓痕、左小腿擦傷的照片與驗傷單，在環團與學校老師等陪同下前往花蓮地檢署按鈴提告新城鄉大漢村長李添富涉犯傷害、強制罪嫌，也指責當時很多警方在場，卻並未阻止並逮捕施暴者，高呼「公民參與要保障，暴力行為速法辦」口號。

許冠澤表示，對自己衝入會場的行為負責，但不是「路人甲」就可以私自執法，提告是譴責使用暴力撻伐異己；聲援的議員莊枝財則批評警方對於群眾活動處置的訓練明顯不足，不去指揮現場制服員警維持秩序，卻讓便衣警察將人拉走引發私刑爭議。

李添富坦承拉人但否認踹人，稱看到警方要拉開學生，因此加入幫忙拖人；當時身著便服的鍾姓警官則澄清，因事發突然，看到學生倒臥在地，為保護學生，情急之下將他拉開，對此，花蓮警分局回應，現場相關錄影畫面將會配合交由檢方進行偵辦。

(中時 )

母親節到校搞破壞 5名高生丟光媽… 男子砸毀6計程車車窗取財 司機：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。