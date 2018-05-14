花蓮193線拓寬爆衝突 學生控遭村長拖行施暴

2018年05月14日 19:35 中時 許家寧

東華大學學生許冠澤（左），出示驗傷單按鈴對涉嫌拖行的大漢村長李添富提告。（許家寧攝）

當時身穿便服的鍾姓警官澄清因看到學生倒地，心急保護學生，才會急忙將他拉開。（許家寧攝）

花蓮縣道193線拓寬案上月環評拍板通過，引起場外環團激憤，東華大學學生許冠澤衝入會場與支持開發方爆發拉扯衝突，學生14日出示驗傷單按鈴控告遭大漢村長李添富拖行猛踹，一旁警方竟還袖手旁觀，李男則喊冤幫忙警察將人拖出來，根本沒有傷害他。

193拓寬案兩年來9次闖關環評審查，上月16日環團到環評審查大會場外抗議，質疑6公里的拓寬道路計畫竟有5公里為新闢道路，懷疑開發方「偷渡」規避環評，警方將雙方群眾隔開，但許冠澤突然衝進會場，被便衣警察與現場人士拉走，在拉扯時造成許倒地。

許冠澤今日出示脖子抓痕、左小腿擦傷的照片與驗傷單，在環團與學校老師等陪同下前往花蓮地檢署按鈴提告新城鄉大漢村長李添富涉犯傷害、強制罪嫌，也指責當時很多警方在場，卻並未阻止並逮捕施暴者，高呼「公民參與要保障，暴力行為速法辦」口號。

許冠澤表示，對自己衝入會場的行為負責，但不是「路人甲」就可以私自執法，提告是譴責使用暴力撻伐異己；聲援的議員莊枝財則批評警方對於群眾活動處置的訓練明顯不足，不去指揮現場制服員警維持秩序，卻讓便衣警察將人拉走引發私刑爭議。

李添富坦承拉人但否認踹人，稱看到警方要拉開學生，因此加入幫忙拖人；當時身著便服的鍾姓警官則澄清，因事發突然，看到學生倒臥在地，為保護學生，情急之下將他拉開，對此，花蓮警分局回應，現場相關錄影畫面將會配合交由檢方進行偵辦。

(中時 )