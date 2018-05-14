全教總發出怒吼 5／18動員「要吳茂昆下台」

2018年05月14日 19:47 中時電子報 林郁庭

2分多鐘的影片，帶您了解當今教育神人~『吳 茂 昆』（影／全教總 臉書）

教育部「拔管」戰火自管中閔出面呼籲總統在520前弭平這場政治風暴後，引爆最高點。面對此情況，全國教師工會總聯合會（以下皆簡稱：全教總）發出「518搶救教育部」動員令，控訴看不下去吳茂昆部長的爭議事件，擔心教育部在這樣的部長手中崩壞，所以全教總要將憤怒化為更強大的力量，5/18上街頭要求吳茂昆下台，搶救孩子的未來。

全教總繼4月29日發起「不接受、不忍受、不配合」的「3 不運動」，直到吳茂昆下台為止。如今又選在吳茂昆上任「滿月」，啟動「518搶救教育部行動」。

全教總指出吳茂昆的諸多爭議接連爆出，自國科會主委到上任教育部長期間，被接連爆出包括溢領獎助金、自肥加薪、拿東華大學專利到美國開公司等爭議。全教總指控吳茂昆上任後，面對立委質詢和輿論質疑，仍顯得老神在在，沒有多費唇舌解釋，不僅一句「我自認沒有做錯過事」，讓眾人傻眼；還加碼說出「學術沒有真正的民主」，宣告威權幽靈即將再現校園。

全教總製作一支「教育神人降臨」影片在臉書粉絲專頁上，諷刺吳茂昆「知恥近乎勇，不知恥近乎神勇」。全教總表示，該會已經多次行動，向執政者表達不滿，「一位不能謙卑自省、用道德標準自我要求的人，要主導國家的教育政策!? 」「我們擔心教育部在這樣的部長手中崩壞，所以要將憤怒化為更強大的力量」。全教總在吳茂昆上任即將滿月，同時也選在蔡政府520就職兩周年前夕，5/18邀大家一起身穿白色上衣，把不適任的部長吳茂昆拉下台。。

(中時電子報)