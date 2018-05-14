陸探索一號西沙深潛航次超額完成目標

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旺報

大陸「南海深部計畫」指導專家組組長汪品先表示，「探索一號」西沙深潛航次是南海深部計畫3個深潛航次中的最後一個，也是8年「科學長跑」的最後衝刺。南海深部計畫在今年底結束後，可望超額完成設置專案時定出的科學目標，使南海成為全球研究程度最好的邊緣海，建立大陸在南海科學上的主導權。

南海是西太平洋最大邊緣海，也是大陸最重要的深海區。2011年，大陸國家自然科學基金委啟動「南海深部過程演變」研究計畫，以「構建邊緣海的生命史」為主題，以海底擴張到板塊俯衝的構造演化為「骨」，以深海沉積過程和盆地充填為「肉」，以深海生物地球化學過程為「血」，在岩石圈、水圈和生物圈相互作用的層面，解讀南海的「前世今生」。

南海深部計畫執行8年來，吸引大陸全國30多個單位700多名研究人員參加，共設立了60個研究專案，展開近地磁異常測量、主動與被動OBS觀測、珊瑚礁與海山鑽等許多重要的海上科考活動，促進了大陸海洋科學與技術的融合發展，成為整合大陸全國力量共同「向深海進軍」的合作大平台。

深海勇士號載人深潛器是大陸863計畫支援下，由近百家單位共同研製，先後突破總體設計與優化、大厚度鈦合金載人艙設計製造等一系列關鍵技術，去年成功進行海試，今年正式投入試驗性應用。汪品先此次下潛，也是深海勇士號第67次成功下潛。

(旺報 )

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