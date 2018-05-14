粉絲快卡位！葡萄酒聖經漫畫《神之雫》作者赴台親選酒單獻客

2018年05月14日 20:06 中時 何書青

日本漫畫《神之雫》風靡全球。（台北萬豪酒店提供）

台北萬豪酒店INGE'S Bar ＆ Grill將於6月2日邀來《神之雫》劇作家亞樹直姊弟，舉辦客座活動。（台北萬豪酒店提供）

全球狂銷上千萬冊的日本漫畫《神之雫》作者亞樹直姐弟要來台灣啦！6月1日、2日兩晚，亞樹直姐弟攜手連續11年榮獲東京米其林3星殊榮「神廚」神田裕行，於台北西華飯店獻上餐酒晚宴，每人要價2萬5000元+10%的頂級盛宴已搶訂一空。不過粉絲們還有一次機會可親睹大師風采，6月2日晚上10點至凌晨1點，亞樹直姐弟將現身於擁20樓高空夜景的台北萬豪INGE’S，展開客座酒會、獻上親自挑選的限定酒單，粉絲們的入場門檻也相對親民些，每位入場費2000元+10%，含3杯酒及精緻小點無限享用；31日前訂位、預付款，則可免10％服務費。

風靡全球的葡萄酒漫畫《神之雫》由沖本秀繪製，劇情則由鼎鼎大名的劇作家「亞樹直」構想，亞樹直為姐弟共用之筆名。《神之雫》連載於2004至2014十年間、共44冊，全球狂銷上千萬冊，是各國代理酒商及酒迷的「必讀聖經」，作者亞樹直更因此受封法國「香檳騎士團」、「薄酒萊騎士團」、「勃根地騎士團」等騎士封號。

《神之雫》劇情講述著名葡萄酒評論家神咲豐多香辭世後，親生子神咲雫與養子遠峰一青為了爭奪超過20億日圓葡萄酒藏的猜謎大戰。因《神之雫》暢銷，也使著作中所提及的12款「使徒」葡萄酒及終極夢幻酒「神之雫」成為代理商及酒迷勁相蒐羅的品項、身價大漲。

此外，亞樹直也以各種不同筆名創作了名震畫壇的暢銷漫畫，如《金田一少年事件簿》(筆名天樹征丸)、《閃靈二人組》(筆名青樹佑夜)、《感應少年EIJI》(筆名安童夕馬)等。

(中時 )