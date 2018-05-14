天氣熱！原能會同意核三1號機再轉 最快20日前後滿載

2018年05月14日 20:18 中時 廖德修

本周天氣逐漸炎熱，用電量持續攀升，原能會今同意台電核三廠1號機大修後再啟動申請；這部機組裝置容量為95.1萬千瓦，發電量約佔3.5%，對電力調度應有幫助。原能會核能管制處副處長李綺思表示，接著台電將提出併聯申請，原能會同意後，機組即可運轉並逐步升載，估計20日前後達到滿載發電。

李綺思說，核三1號機是在4月3日開始歲修，5月7日原能會接獲台電依《核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法》，提出核三1號機第24次大修後再啟動臨界申請；原能會除了審查文件內容，並派人赴核三進行歷時1周的檢測。

台電曾於本月1日發現機組的緊急柴油發電機B台低潤滑油壓跳脫，後來已查明原因。原能會要求台電完成改善措施，並在確認機組狀態符合再啟動要求後，同意核三1號機重新運轉。李綺思說，在機組併聯升載階段，原能會也會依作業規定持續監測，確認運轉安全。

至於3月28日再啟動1天就跳機的核二2號機，台電之前也已重提再啟動申請，原能會昨召開第4次審查會議，由專家學者組成的專案小組持續審查。李綺思說，台電已依審查意見分別就核二廠機組急停的肇因分析、蒸汽旁通壓力控制系統參數調校策略、後續改善措施等，提出更完整的說明。

原能會主委謝曉星上周在立法院答詢時，預估6月上旬應可對外發布核二2號機的完整報告，如果確定安全無虞，也將朝著再啟動的方向前進。

(中時 )