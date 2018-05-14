遭辱「勾男人」怒告女網友 F奶辣模稱因「他」惹麻煩

女模辛尤里。（翻攝臉書）

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中時電子報

擁有傲人F奶身材的辣模辛尤里，去年遭一名陳姓女網友在「爆料公社」貼文控訴，指她「勾引男人」等言語辱罵；因此，辛尤里提告妨害名譽，台北地檢署3月初依公然侮辱罪起訴陳女，全案今(14)日在台北地院開庭，辛尤里親自出庭，並向媒體透露全是因「前男友」才惹禍上身。

辛尤里指稱，這不是陳女第一次在網路上攻擊她，她承認自己年輕時愛玩，但就只是喜歡跑夜店，「老娘敢作敢當，我是怎麼樣的人，一路看著我過來的人都會知道」。檢方調查，陳女去年11月在爆料公社貼文指控辛尤里勾引男人，並多次私訊或公開貼文、留言辱罵她，讓辛尤里提告妨害名譽。檢方認定，陳女在數萬人的臉書社團裡的言論，已經損及辛尤里名譽、貶低社會評價，依公然侮辱罪將陳女起訴。

據《蘋果》報導，辛尤里表示，陳女之所以會針對她，是因為她大學時交過一個男友，而他曾與陳女發生過性關係，並且雙方還是「砲友關係」，辛尤里的前男友曾在臉書上承認，導致陳女不滿，才會因此惹禍上身。

法官今日安排兩人調解，但陳女在調解、開庭都未到，辛尤里委任律師還在庭上指出，陳女於今年3月底透過曾任職的醫美診所，洩露辛尤里的術前術後照並上傳網路，恐涉及違反個資法、妨害秘密罪。法院表示，全案會在6月14日再開庭，若陳女仍無故未到，將拘提她到案。

(中時電子報)

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