賴神帶頭救低薪？ 人力銀行：不容易

2018年05月14日 20:22 工商 劉馥瑜

為搶救國內低薪，行政院院長賴清德今（14）親自召開記者會，提出行政院5大政策方針。對此，104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總晉麗明受訪表示，政府喊出帶頭加薪，具宣示性的作用，對勞工而言是好事，但能否真正解決台灣低薪問題？他認為「不太容易！」

晉麗明說，台灣目前整體薪資行情普遍偏低，政府願帶頭加薪，且提出多項措施，對上班族來說是正面的；但他認為，從一例一休、退休金提撥到基本工資等政策，實務上難免有些「灰色地帶」，在政策宣示到企業落實間，恐還有一段差距。

另，針對行政院宣布，今年首季實質平均總薪資達每月5萬9,852元，創歷年新高。晉麗明表示，台灣以中小企業占絕大多數，但一間大企業產值可抵數家中小型企業，若僅以平均值斷定新高，恐與現實有落差，也可能忽略了其中M型化的問題。

yes123求職網發言人楊宗斌也說，在「比價效應」、「外溢效果」帶動下，政府帶頭提高公部門派遣工薪資，固然有助民間派遣人員的薪資提高，但目前多屬「藍領」、「低階」的派遣工，仍以基本工資22K的水準為主，要同步提高到30K不容易。

行政院今召開「我國薪資現況、低薪研究及其對策」記者會」，提出5大政策提高台灣薪資，包括公部門提高約聘及派遣工月薪、薪資列入政府採購及頒發獎項加分項、鼓勵企業加薪、薪資透明化（如徵才時不得寫「面議」）、提高基本工資時薪從140元到150元等。

(工商 )