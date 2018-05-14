賴神帶頭救低薪？ 人力銀行：不容易

友善列印
工商

為搶救國內低薪，行政院院長賴清德今（14）親自召開記者會，提出行政院5大政策方針。對此，104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總晉麗明受訪表示，政府喊出帶頭加薪，具宣示性的作用，對勞工而言是好事，但能否真正解決台灣低薪問題？他認為「不太容易！」

晉麗明說，台灣目前整體薪資行情普遍偏低，政府願帶頭加薪，且提出多項措施，對上班族來說是正面的；但他認為，從一例一休、退休金提撥到基本工資等政策，實務上難免有些「灰色地帶」，在政策宣示到企業落實間，恐還有一段差距。

另，針對行政院宣布，今年首季實質平均總薪資達每月5萬9,852元，創歷年新高。晉麗明表示，台灣以中小企業占絕大多數，但一間大企業產值可抵數家中小型企業，若僅以平均值斷定新高，恐與現實有落差，也可能忽略了其中M型化的問題。

yes123求職網發言人楊宗斌也說，在「比價效應」、「外溢效果」帶動下，政府帶頭提高公部門派遣工薪資，固然有助民間派遣人員的薪資提高，但目前多屬「藍領」、「低階」的派遣工，仍以基本工資22K的水準為主，要同步提高到30K不容易。

行政院今召開「我國薪資現況、低薪研究及其對策」記者會」，提出5大政策提高台灣薪資，包括公部門提高約聘及派遣工月薪、薪資列入政府採購及頒發獎項加分項、鼓勵企業加薪、薪資透明化（如徵才時不得寫「面議」）、提高基本工資時薪從140元到150元等。

(工商 )

中華電信499之亂 竟教員工「三不… 獨門醬汁 搭配雞排最對味

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。