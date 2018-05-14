獨門醬汁 搭配雞排最對味

周老闆在新北市中和區經營「POWER炸雞」10餘年，獨創特製醃料及沾醬，堅持選用上等生鮮雞肉。（葉書宏攝）

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周老闆在新北市中和區經營「POWER炸雞」10餘年，獨創特製醃料及沾醬，堅持選用上等生鮮雞肉。（葉書宏攝）
周老闆在新北市中和區經營「POWER炸雞」10餘年，獨創特製醃料及沾醬，堅持選用上等生鮮雞肉。（葉書宏攝）

周老闆在新北市中和區經營「POWER炸雞」10餘年，獨創特製醃料及沾醬，堅持選用上等生鮮雞肉，每塊雞肉醃製超過8小時，搭配火候及油溫控制，每一口雞排都令人唇齒留香，每到晚餐及宵夜時段，總吸引大批饕客上門排隊。

周老闆表示，店內熱銷雞排分為傳統香雞排、脆皮雞排及無骨雞腿排3種，香雞排分為沾醬及椒鹽兩種口味，脆皮雞排及無骨雞腿排亦分為蜜汁及椒鹽兩種口味，滿足顧客不同喜好及需求，他強調，「醬料都是自家研發，別的地方吃不到的好滋味！」

周老闆說，雞排好吃秘訣在於雞肉、粉及火候控制，雞肉選用上等生鮮雞肉，符合政府CAS優良肉品、電宰雞肉，另外，雞肉下鍋前全都經過逾8小時的醃製過程，透過長時間醃製，讓雞肉入味；再者，他獨家研發雞排粉，透過不同的搭配炸出傳統香雞排及富含酥脆口感的脆皮雞排。

周老闆說，與妻子一起經營炸雞攤，每一份餐點都是夫妻倆10餘年的經驗累積，雞排才不會炸得太老、太焦，若太早起鍋，雞排同樣會失去美味，搭配他們自己研發的蜜汁沾醬，同樣一塊雞排，卻可以吃出不同口感。

周老闆強調，除了3種雞排外，店內的綜合菇、地瓜等同樣獲得消費者好評，他們以做給家人吃的心情，來處理每一道食材，對於油品也相當講究，重複使用的回鍋油絕不會在店內發生，「家人都跟著消費者一起吃！」

林姓饕客說，相當喜歡脆皮雞排，一吃超過5年之久，每到宵夜時段，總希望大口品嘗脆皮雞排的美味，且老闆與老闆娘相當親切，每次買雞排都可以閒聊好一陣子。

店名： POWER炸雞

地址：新北市中和區民享街93號

電話：02-2223-7693；0935-643-826

營業時間：每天下午5時至下午12時（每周日公休）

售價：香雞排、脆皮雞排55元；無骨雞腿排65元

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