青春不留白 美國國家青年管弦樂團首度訪台

2018年05月14日 21:05 中時 趙靜瑜

老幹加新枝，呵護古典音樂新苗。兩大音樂家跨刀，舊金山交響樂團音樂總監湯瑪斯領軍，加上知名鋼琴家提鮑德鋼琴獨奏，美國國家青年管弦樂團成軍五年，今年亞洲巡演首站就在台灣，曲目一脫厚重的德奧之音，帶來芬蘭作曲家西貝流士以及美國作曲家蓋西文等樂作，演奏美國本土青春有勁的古典之音。

湯瑪斯表示，他認為古典音樂最重要的是，「當音樂會結束，究竟創造了什麼？現場的樂迷，他們又帶走了什麼？」湯瑪斯說，他很高興能夠帶著這些年輕團員在演奏中冒險，去發現一個音樂新世界。

湯瑪斯曾獲《音樂美國》年度最佳指揮家獎、英國《留聲機》年度藝術家獎，至今仍是舊金山交響樂團任期最長的音樂總監。他的選曲大膽創新，勇於在古典與現代之間嘗試；他以發揚美國本土作曲家作品為己任，提昇美國本土作曲家的地位和知名度。入主舊金山交響樂團至今。湯瑪斯毫不諱言自己的同志身分，他也與時俱進，2009年引爆熱門話題的YouTube交響樂團，就是由湯瑪斯擔任指揮，完成人類史上第一次結合網路與古典音樂的創舉。

這次首訪台灣的美國國家青年管弦樂團，成軍於2013年，每年由卡內基音樂廳魏爾音樂中甄選出110多名美國青年樂手所組成，創立至今，擔任指揮的包括馬林斯基劇院藝術總監兼首席指揮葛濟夫、艾森巴赫、阿爾索普等大師。2015年美國國家青年管弦樂團首次來到亞洲，在北京國家大劇院展開中國巡迴；今年將從台灣出發，陸續到上海、北京、首爾等地演出。

今夏七月，美國國家青年交響樂團將展開亞洲巡演，首站為臺北，由指揮大師麥可．提爾森．湯瑪斯領軍，並由法國鋼琴權威吉恩-伊夫．提鮑德擔任獨奏，獻上蓋希文〈F大調鋼琴協奏曲〉與西貝流士〈D大調第二號交響曲〉，為臺灣樂迷帶來夏季唯一國際交響盛宴! 這也是美國國家青年交響樂團首次來台，逾百位全美最優秀之青年音樂家呈現精彩演出。

穿搭就像一隻美麗的花蝴蝶，美國與法國混血的提鮑德曾經拿過巴黎音樂院首獎，十八歲就拿到紐約青年音樂演奏家獎，被譽為當代最重要的鋼琴家之一，他曾經以德布西鋼琴全集錄音驚艷古典樂壇，令人耳目一新，這次則是他第三度來台，樂音令人期待。

美國國家青年管絃樂將於7月24日演出，地點在台北國家音樂廳，曲目包括蓋希文《F大調鋼琴協奏曲》與西貝流士《D大調第二號交響曲》。

(中時 )