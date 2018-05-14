驚險！挪威F-16戰機起飛就吸鳥

挪威空軍的F-16在剛起飛的時候遇到鳥擊，引擎噴嘴冒出不尋常的回火。(圖/航空主義)

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中時電子報

飛機相當害怕遇到鳥擊，由擊是引擎吸入飛鳥更是會造成毀滅性的影響。一架F-16戰機在起飛過階段就遇到了吸入飛鳥事件，並且剛好被攝影機紀錄下來。

航空主義(the aviationist)報導，這段影片是一架挪威空軍的F-16，於起飛階段的吸鳥事故過程，由全球飛行(Flight g obal)的記者史蒂芬．特里伯(Stephen Trimble)在今年5月7日，於挪威切勒(Kjeller)機場拍攝到的。

在影片的00:19，可以清楚地看到F-16戰機剛離地時，噴嘴就發出一陣不尋常的火焰，並且伴隨一聲巨響，這是引擎壓縮機失效的現象，此時引擎已無法再正常運作，不過飛機的速度還很快，因此還能爬升一段時間。

當然，飛行員也知道戰機出了問題，因此他沒有收起起落架，以方便執行緊急著陸的應變措施。這一段應變過程沒有被影片收錄到。

軍用飛機雖然武力強大，但是引擎相對脆弱，因為在高速情況下，任何異物入侵都會將扇葉給受損，包括鳥擊，或是地面異物捲起(異物損壞，簡稱FOD)。著名的2倍音速協和號客機(Concorde)在2000年發生的法航4590班機空難，就是吸入地面異物所導致。

別說是固體異物，甚至是吸入熱蒸氣也可能使引擎故障，美國航空母艦上的戰機也必須小心蒸氣彈射器產生的蒸氣，吸入高溫蒸氣可能造成壓縮故障，導致回火，引擎會產生一陣哮喘。不過新一代的引擎有些具有自動恢復功能，飛行員可以增加油門或是調節進氣量重新點燃引擎。

(中時電子報)

文章來源：This Is What Happens When A Bird Gets Ingested Into An F-16’s Engine During Take Off

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