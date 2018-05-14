凱蒂貓、迪士尼 輕奢聯名激發恐怖少女心

COACH將迪士尼童話故事《白雪公主》和《睡美人》中的角色融入搖滾風格，打造出洋溢復古奇幻調性的暗黑哥德聯名系列。（COACH提供）

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COACH於即日起至7月4日止，於台北華山文創園區開出系列快閃店，童趣城堡造型及紫色暗黑外觀，於奢華中注入年輕活潑的顛覆視覺。（COACH提供）
DISNEY x COACH Dark Fairy Tale聯名系列毒蘋果托特包款，7500元。（COACH提供）
FURLA x Hello Kitty聯名系列Kitty粉紅櫻花肩背包1萬4800元（左）、Hello Kitty白色皮革肩背包1萬4800元。（FURLA提供）
FURLA x Hello Kitty聯名系列Kitty迷你零錢包，4200元。（FURLA提供）

記憶中的童話人物，從兒時起就帶給我們不少想像空間，不管是自日本瘋迷全球的Hello Kitty凱蒂貓，還是迪士尼的夢幻王國，無論何時都能不經意地勾起心底埋藏許久的少女心。而入夏之際，義大利包款品牌FURLA及美國時尚品牌COACH，均透過知名卡通人物著手，以時尚詮釋再現其不同樣貌。

已是第3度與迪士尼聯手的COACH，這次翻玩童話故事《白雪公主》和《睡美人》中的關鍵角色，將瀰漫著陰森氛圍的城堡、毒蘋果和森林中睜著邪惡大眼的生物，融入搖滾氣味的字體及品牌經典C字Signature印花，運用街頭、運動風格單品重新演繹，流露出充滿復古且奇幻的暗黑哥德調性。

品牌創意總監Stuart Vevers表示：「我非常喜愛迪士尼，這幾十年來他們所推出的電影及創造的奇幻世界，不斷激發我的想像力！這次系列以暗黑童話故事為服裝脈絡，再度成功將迪士尼的懷舊魅力與COACH的創意力結合；同時，將我對童話故事的記憶搬移至真實世界。」即日起至7月4日止，品牌更將於台北華山文創園區開出系列快閃店，童趣城堡造型及紫色暗黑外觀，於奢華中注入年輕活潑的顛覆視覺。

而義大利輕奢品牌FURLA則找來Hello Kitty凱蒂貓合作，以熱銷款Metropolis小包為基底，印上粉紅、紅色與深藍色為背景的獨家聯名印花，或是於翻蓋上裝飾標誌性蝴蝶結及貓耳朵造型，加上皮包、卡套、鑰匙圈等配件選擇，均十分討喜可愛，全系列亦將於本月15日開賣。

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