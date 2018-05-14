洪榮宏攜新婚妻首度亮相 甜蜜：「絕不生氣到日落」

2018年05月14日 21:02 中時 許雅淳

洪榮宏舉辦發片記者會，與老婆張瀞云首度合體亮相。（盧禕祺攝）

洪榮宏與老婆張瀞云一同合新歌〈雲中花〉。（盧禕祺攝）

洪榮宏14日舉行台語新專輯《人生車站》記者會，他帶著老婆張瀞云首度合體亮相，2人去年8月低調完成終身大事，他梅開3度登記結婚，今年55歲的他，老婆大約44歲，被問及是否有想生小孩？她表示「沒有計劃但也沒有排斥。」他則說：「最近都這麼忙，順其自然。」

他們雖相差10幾歲，個性、興趣卻十分相同，2人在試音時認識，他就力邀她來當演唱會嘉賓，他回憶當初追求老婆時，他說：「因為我也受過傷害，一開始就不會說甜蜜的話，就從音樂的交集聊。」他更透露去年舉辦演唱會時，2人就已在曖昧，「她就好像我的女朋友一樣。」不過她先前只有信主還未受洗，2人交往半年後，她也受洗，他就鼓起勇氣求婚成功。他們婚後遵從聖經「絕不生氣到日落」，當天溝通不會放到隔日，相當甜蜜。

他們在台上甜蜜的對唱新歌〈雲中花〉，她笑說：「我的名字有『云』這首歌很像是為我量身打造。」身兼製作人的他，是否會對老婆說嚴厲的話？他表示：「不能罵！要用愛的鼓勵。」2人昨天早上5點就開始練唱〈雲中花〉，還一度練到破音。

在記者會上，華特音樂送上「愛妻十大守則」，包含「常說我愛妳」、「讓她放心」等，他開心的簽名見證，打趣說：「好像簽愛情本票，不過這張絕對不會跳票！」老婆則透露，「他是真的有做到，我不太會煮飯，他都覺得好吃。」

(中時 )