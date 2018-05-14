打通大智路 市議員鄭功進要求市長承諾三保證

市議員楊典忠、賴佳微、鄭功進（由左至右）等人，力促大智路盡速打通！（陳世宗攝）

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台中鐵路高架化第二階段工程，預計今年十月正式完工，然而早早完工的東側出入口，卻始終因為大智路不通，造成前後站無法串聯，不僅往來旅客十分方便，車站周邊的車行交通也深受影響。大智路第一階段新民街打通至新站前道路側，預計明日正式開通；市議員鄭功進14日在市議會專案報告時，要求市長簽署三項保證，任內定會讓大智路貫通前後站。

鄭功進指出，台中火車站每天高達五萬旅客人次的高流量，不少通勤族總是像抱怨，「新站比舊站更不方便」，不僅車站出入口變少，連要轉乘公路客運的乘客，至少也要多花5~10分鐘繞道。儘管明日預計會開通「半條大智路」，對行人的不便，稍有改善。然而，車行的塞車、繞道困境仍在，惟有早日打通大智路，才是治本之道。

鄭功進說，真正有為的市府不應「一晃過三冬、三晃一世人」，有關單位必須上緊發條，勿讓對台中市民的承諾跳票。他進一步說，可以理解目前地方政府能做的、該做的都已萬事俱備，只欠中央內政部核准的「東風」。因此，希望市長今日再簽署三個保證，依序為：保證任內全力打通大智路、保證任內全力推動大車站、保證任內全力發展東南區。

市長林佳龍表示，不論現任或下一任，都會持續努力推動。建設局長黃玉霖則說，大樓用地徵收計畫書5月4日報內政部審議，市府表示如徵收程序順利，今年11月可公告徵收，年底核發補償費給所有權人，明年加速打通。

黃玉霖強調，大智路打通範圍之建物拆除工程已由本局先行規劃設計完竣，於107年4月13日辦理開標作業，俟用地取得完成法定程序後，工程即可申報開工。

(中時 )

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