台版屍速列車！快速道路上水鹿亂竄害撞車

2018年05月14日 21:51 中時 謝瓊雲

水鹿因雙腳骨折跪坐路旁分隔島，動彈不得。（謝瓊雲翻攝）

撞上水鹿的林男車輛車頭凹陷。（謝瓊雲翻攝）

動防所人員和養殖業者到場後確認是野生水鹿，且是頭年輕母鹿，被撞不久後癱坐馬路中間險象環生，還慘遭後車再追撞拖行一小段。（謝瓊雲翻攝）

馬路上撞到鹿！事故發生後警方到場協助疏導車流。（謝瓊雲翻攝）

水鹿在警車戒護下癱坐路旁等候救援。（謝瓊雲翻攝）

馬路上有鹿！ 中彰74東外環水鹿亂竄害撞車

水鹿亂撞、比小鹿亂撞更嚇人！彰化市中彰74線道東外環快速道路，傍晚發生一頭水鹿與轎車碰撞的交通事故，林姓男子開車從彰化市往台中市北上方向，行經彰化市彰南路段時，對向車道竟突然奔竄出一頭「進擊的水鹿」，當場撞個正著，彰化縣動物防疫所獲報後到場，發現疑似是野生水鹿，已求助民間養殖業者協助安置受傷的水鹿。

天外飛來一隻野生水鹿！晚間6點左右，這頭水鹿現身快速道路旁樹林中，準備橫越過74線快速道路，林男駕駛的黑色自小客車閃避不及，迎面撞上，水鹿大腿骨折、轎車則車頭凹陷，水鹿撞擊車頭號，全身多處擦傷、腿部骨折，倒臥跪坐路旁分隔島動彈不得。

由於正逢下班時段，事故發生後，一度造成東外環車流壅塞，警方獲報到場指揮交通疏散車流，林男說，當時以正常時速行駛，想不透車前居然出現一頭水鹿，隨然已經緊急踩踏煞車，水鹿還是直接撞上車頭，他嚇了好一大跳！後來看到水鹿又被隔壁車道轎車拖行了一段路，當時車上行車紀錄器未開啟，沒錄下水錄竄到車頭的畫面，車子壞掉送修就好，希望水鹿平安無事。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，接獲警方通報後派員到場，水鹿大腿骨折且嚴重受到驚嚇，同仁緊急求助民間業者協助捕捉並暫時安置，若確認水鹿身分是私人飼養或野生，將查出飼主將要求支付水鹿醫藥費，若為野生則等候水鹿康復，再決定後續處置。

二林鹿世界觀光牧場業者者廖彬興表示，這頭水鹿因未經剪耳、亦無耳標，確認是野生的年輕母鹿，約在去年春天出生，不滿兩歲、體重40公斤；由於牠兩條後腿皆骨折斷掉、傷勢嚴重，鹿生性緊張、躁動，加上是野生動物，受傷後易因痛苦不斷掙扎，研判斷腿後已難再接回治癒。

廖彬興說，晚間已將母鹿接回牧場安置，擔心母鹿傷口將會持續發炎感染，明天將再與動防所人員討論後續如何處理，不排除進行安樂死，減輕其痛苦。

(中時 )