王宇婕淚憶遭家暴陰影 被爸從早到晚連打12小時

2018年05月14日 21:09 中時電子報 施品瑜

藝人王宇婕和媽媽蕭瑤今（14日）一起上中視《冰冰秀》，母女倆在節目中聊到過去遭家暴的過去，忍不住淚灑現場，至今仍餘悸猶存，讓人看了相當心疼。

蕭瑤曾是邵氏當家花旦，22歲當紅之際嫁給大自己14歲的印尼華僑，而據《聯合報》報導，她表示丈夫情緒控管有問題，連吃飯坐錯位子，就會被質疑「是不是要給別人看」，有一回她在聚會上盡地主之誼和異性跳舞，沒想到回家就遭到老公痛打，這也是丈夫第一次動手。

無奈印尼當地文化「男尊女卑」，加上丈夫和警方關係良好，使得蕭瑤很難逃跑；而王宇婕從小看媽媽被打，自己也逃不過被當人肉沙包，稱爸爸只要發怒就像變一個人，並回憶有次印象最深刻的是，爸爸從早上6點打她一直打到晚上，整整連打了12個小時，不過，被問到不曾希望爸爸早點死嗎？王宇婕則坦言沒有，反而想回家鄉看爸爸。

雖然陰影揮之不去，但王宇婕透露有次回印尼，看到比記憶裡老了很多的爸爸，她就不由自主掉淚，知道對方為了見她，還一路跟她到飯店等好幾個小時，讓她忍不住感到抱歉；最後在爸爸重病時，王宇婕決定放下一切回印尼探望他，歷經家暴童年，也讓王宇婕很有感，「別人對你好並非理所當然，就算親人也一樣」，現在很珍惜所有對她好的人。

(中時電子報)