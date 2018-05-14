邱素貞為民請命‧打通大智路刻不容緩

2018年05月14日 21:28 中時 陳世宗

台中市東區大智路打通，可以讓台中車站前後站能連街，打通大智路迫在眉睫，第一階段從新民街至新站工程15日完工，新站至復興路工程開闢何時施工，備受關注，市議員邱素貞14日為明請命，建議市府採「以地易地」方式或實價徵收創造雙贏。

台中市議會14日進行建設局「台中火車站二期工程周邊規畫配套暨大智路打通工程延宕」專案報告。

市議員邱素貞指出，大智路是台中車站周邊的市區主要道路之一，大智路道路打通，不但有助於新台中車站前後站的動線聯繫，也是市中心跟東區聯繫的重要道路，不過正巧中間卡了一座補習班大樓「大智慧學苑」，由於拆遷補償問題引發爭議，一直拖到現在還是無法動工打通，嚴重影響東區地方發展。

邱素貞說，大智路打通，自新民街至復興路長約160公尺、寬20公尺的道路，其中第一階段從新民街至新站前，長50公尺、寬20至24公尺，將於明天完工，

新站至復興路工程開闢迫在眉睫，她建議市府，採「以地易地」方式，研擬是否可以將鐵改局宿舍辦理都更，或實價徵收，創造雙贏。

建設局長黃玉霖表示，市府這幾年針對大智路開闢做了許多努力，首先，市府自98年起，跨局處針對地主所提的各種代替方案，一再研議，經過都委會與相關專業委員會評估，認為不可行，包括都更、換地、改變路線等方式；第二，市府加強與地方溝通，破天荒前後舉辦了3次公聽會；第三，專案辦理三個價格查估，請了三家估價公司來查估，查估金額約1億2千多萬元，擇優補償所有權人。

(中時 )