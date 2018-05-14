拔管後 李艷秋：那些面目猙獰的「俗辣」

2018年05月14日 21:32 中時電子報 黃麗蓉 ／整理報導 ／整理報導

前教育部長曾志朗以「面目猙獰來形容拔管事件，資深媒體人李艷秋在臉書不禁說，單單教育部「面目猙獰」嗎？還有做出拔管決定的跨部會諮詢小組，至於誰是面目猙獰的俗辣，自己心知肚明！

李艷秋說，從管案可以想像有一批公務員上窮碧落下黃泉，到處搜羅管中閔的「罪狀」。在論文及獨董問題上都鎩羽之後，便大張旗鼓組跨部會諮詢小組。

李艷秋點出，這些面目猙獰的公務員，幹了多少「俗辣」事？

1.諮詢小組成員名單打死不公布，在立委逼迫下交出來，原來吳茂昆在接教長前，就是拔管諮詢小組的委員，參與成員全是政務官，難怪不能公布。

2.拔管的會議紀錄列為機密，1年後才能解密。

3.管中閔涉論文抄襲的公文，保密期長達10年。

4.拔管公文不提准或駁，也不說明管是否還能參選，更沒有列出管中閔違反的法條。

5.強調拔管非行政處分只是行政指導，因此台大不能提行政救濟。

李艷秋更指出，一個大學校長遴選，居然是國家機密？真不可思議！之所以這麼做，唯一的理由，就是在高層「絕不能讓台大失守」的指示下，公務員將管中閔以羅織入罪的方式達到目的，但是過程見不得陽光，曝光的話有人會倒楣，所以把一切列為機密，是最好的保障。這不是黑箱，什麼是黑箱？

她酸說，如果你憂慮公務員只看顏色，違法濫權，有個單位叫監察院，可以治這些面目猙獰的俗辣們！叩叩叩，監院有人在家嗎？喔！只有陳師孟在啊？他有空嗎？喔！正忙著為前總統阿扁脫罪啊！台大這種事太不重要，還是不要煩他吧！但如果你還是氣不過，最好的方法就是把他們介紹給大家認識一下！

來認識一下做出拔管決定的跨部會諮詢小組吧（鼓聲+燈光+掌聲）：

法務部次長蔡碧仲

陸委會副主委邱垂正、處長蔡志儒、處長華士傑

行政院人事行正總處婦人市長蘇俊榮、科長許孟智

教育部長吳茂昆、周志宏教授、前世新大學校長賴鼎銘

(中時電子報)