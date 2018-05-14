北影入圍／鍾瑶扮人魚驚見水面漂OO 謝盈萱哭戲一次過爭影后

2018年05月14日 21:30 中時 徐桐炘

《誰先愛上他的》劇組，左起高愛倫、導演徐譽庭、台北電影節主席李屏賓、導演許智彥、女主角謝盈萱。（台北電影獎）

《小美》劇組，左起女主角饒星星、台北電影節主席李屏賓、導演黃榮昇。（台北電影節提供）

第20屆台北電影節（以下簡稱北影）14日在中山堂宣布40部台北電影獎入圍影片，獨立製片和商業電影各有斬獲，破億電影《紅衣小女孩2》和《角頭2：王者再起》皆搶下入圍門票，《紅衣2》主演「三媽」楊丞琳、許瑋甯和高慧君將繼去年金馬獎之後，再度迎戰《血觀音》「母女檔」惠英紅、文淇和吳可熙，其中金馬影后惠英紅最被看好再奪后座，但《誰先愛上他的》謝盈萱、《海人魚》鍾瑶實力也不容小覷。

鍾瑶昨回想為拍《海人魚》，月事來都得下海當「人魚」，又因為一天8小時待在水裡，加上人魚裝穿脫不便，都只好尿在海裡，她更爆料男性工作人員脫衣在水中大便，「男主角的還浮上來飄在海面。」雖然比在陸地上表演辛苦許多，但她被北影總監沈可尚讚賞：「潛水表演滿分！」不過她謙虛表示看過《血觀音》和《阿莉芙》，「所以一點都沒有信心（得獎）。」

《誰先愛上我的》導演徐譽庭首次擔任電影導演，坦言讓演員受了不少苦，將謝盈萱從劇場女神變成大媽，5分鐘一鏡到底的戲，要求謝盈萱邊碎念罵人，邊為兒子準備早餐，最後敬業拍了25次才完成，和萬芳的動人哭戲又一次通過，讓徐大讚：「台北電影獎女主角就是她了！」

新人饒星星在《小美》和劉冠廷有大尺度親密浴缸戲，劉冠廷害羞說只能用襪套擋住重點部位，還先跟女友孫可芳報備，饒星星則表示父親因為安全問題反對她演出該片，她為戲瘦到36公斤，「跟家裡拉布拉多一樣重，壓力很大，因為穿網襪不能被撐開。」她還在一場打針戲見血，導演黃榮昇也沒喊卡繼續拍，泡在廢墟水裡抽筋時更只能說服自己：「要活著演完！」犧牲頗大。

本屆入圍電影相當多元，北影主席李屏賓讚賞入圍電影極有特色，總監沈可尚也讚類型片和商業片表現突出，李屏賓提到北影孕育許多人才，首屆女主角得獎者劉若英今年在大陸以《後來的我們》升格為導演，他特別邀請劉若英回台舉行特映。另一方面，李屏賓談到團隊也想盛大辦理20週年活動，但受限於經費，接下來靠票房回收，「有票房才會增加資源，沒有人看的電影節也是失敗的。」頒獎典禮7月14日於中山堂舉行。

(中時 )