影》披中華隊戰袍 王建民：能讓台灣被世界看到

王建民接受美國媒體《NBC Sports》專訪。(截自NBC網站)

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中時電子報

台灣旅美球員王建民在大聯盟的紀錄片《後勁：王建民》，近期要在美國洛杉磯亞太影展上映，《NBC》今(14日)在洋基和運動家賽前，專訪王建民和加拿大台裔導演陳惟揚，訪談中，王建民被問到2004和2013年，兩度披上中華隊戰袍的心情，他直言，「覺得是一種榮耀，可以讓台灣被世界看到。」

《後勁：王建民》以紀錄片的形式，闡述王建民生涯從風光奮起，到後來如何走過漫長復健及低潮的過程。訪談一開始，主持人問起王建民為何想拍這部片，王建民坦言，是經紀公司不斷勸他，一定要拍這部片，把它保留起來讓下一代小朋友看到，雙方溝通一段時間才答應。

王建民在2006和2007年，連2年單季19勝，2008年6月16日對太空人時，跑壘不慎扭傷腳踝後，進入漫長復健期。說起那段過程，王建民說，最難克服的，就是那日復一日、重複的復健流程，「每天持續不斷的做，也會厭倦，要克服那個點、每天做一樣的東西，那很困難。」

王建民2009年告別洋基，受傷勢困擾，長期在小聯盟，但他沒放棄希望，總算在2016年，以36歲的年紀於皇家重返大聯盟舞台。談到堅持的理由，王建民直言，就是想證明給自己跟大家看，「只要有努力，就有好成績，不管有沒有上去，可以證明給自己看，努力能換來什麼。」

節目接近尾聲，也秀出王建民過往戰績的字卡，裡頭也提到他在2004和2013年，曾代表台灣征戰雅典奧運和世界棒球經典賽。王建民說起披上國家隊戰袍的心情，他說，為國出賽，可以喚起大家的團隊精神，「覺得是一種榮耀，可以讓台灣被世界看到。」

(中時電子報)

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