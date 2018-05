影》披中華隊戰袍 王建民：能讓台灣被世界看到

2018年05月14日 21:30 中時電子報 蔡銘仁

台灣旅美球員王建民在大聯盟的紀錄片《後勁:王建民》,近期要在美國洛杉磯亞太影展上映,《NBC》今(14日)在洋基和運動家賽前,專訪王建民和加拿大台裔導演陳惟揚,訪談中,王建民被問到2004和2013年,兩度披上中華隊戰袍的心情,他直言,「覺得是一種榮耀,可以讓台灣被世界看到。」

《後勁:王建民》以紀錄片的形式,闡述王建民生涯從風光奮起,到後來如何走過漫長復健及低潮的過程。訪談一開始,主持人問起王建民為何想拍這部片,王建民坦言,是經紀公司不斷勸他,一定要拍這部片,把它保留起來讓下一代小朋友看到,雙方溝通一段時間才答應。

王建民在2006和2007年,連2年單季19勝,2008年6月16日對太空人時,跑壘不慎扭傷腳踝後,進入漫長復健期。說起那段過程,王建民說,最難克服的,就是那日復一日、重複的復健流程,「每天持續不斷的做,也會厭倦,要克服那個點、每天做一樣的東西,那很困難。」

王建民2009年告別洋基,受傷勢困擾,長期在小聯盟,但他沒放棄希望,總算在2016年,以36歲的年紀於皇家重返大聯盟舞台。談到堅持的理由,王建民直言,就是想證明給自己跟大家看,「只要有努力,就有好成績,不管有沒有上去,可以證明給自己看,努力能換來什麼。」

節目接近尾聲,也秀出王建民過往戰績的字卡,裡頭也提到他在2004和2013年,曾代表台灣征戰雅典奧運和世界棒球經典賽。王建民說起披上國家隊戰袍的心情,他說,為國出賽,可以喚起大家的團隊精神,「覺得是一種榮耀,可以讓台灣被世界看到。」

