彰市五個里人口激增 新建大埔派出所 將取代中華路派出所

2018年05月14日 21:43 中時 謝瓊雲

魏明谷（左起）與彰化縣警局長林順家，都出席彰化分局大埔派出所動土典禮。（謝瓊雲攝）

彰化市南區近年人口急遽增加，彰化警方重新調整轄區分配，新設的大埔派出所辦公廳舍，14日正式動土，彰化縣長魏明谷(左起)、副議長許原龍、彰化市長邱建富一起動鏟。（謝瓊雲攝）

全新的大埔派出所位在彰化市仁愛東街，預計明年6月完工。（謝瓊雲攝）

彰化》彰市五個里人口激增 彰化分局新建大埔派出所 完工後取代中華路派出所 圖

謝瓊雲／彰化報導

全新派出所即將誕生！彰化市大埔商圈所在的延平、延和、成功、南瑤和南興五個里，近年人口數激增，導致現有的民族派出所、中華路派出所警勤區勤務嚴重失衡；彰化警分局大埔派出所全新廳舍14日動土，預計明年6月完工啟用。

動土典禮在彰化市仁愛東街17號舉行，由彰化縣長魏明谷主持，與彰化市長邱建富、彰化縣副議長許原龍等人都出席參與動土儀式；明年完工後，派出所轄區將重新劃分，大埔所管轄大埔路五個里，中華所轄下9個里則全數轉撥民族所，有71年歷史的「中華路派出所」將正式走路歷史。

魏明谷表示，民族路派出所未來搬遷到大埔派出所，基地廣闊，未來新建辦公廳舍期能提升辦公效率及為民服務品質；縣府對警政E化、更新設備不遺餘力，3年多來陸續興建多座派出所，並整建30多處警用辦公廳舍，改善警務人員辦公環境。尤其警方在全縣建置8千多支路口監視器，布下天羅地網，利用監視器畫面快速且順利偵破命案，讓治安零死角。

邱建富說，近年彰化市南區人口不斷成長，尤其延平里人口已超過1萬2千人，堪稱全縣最大里，隔壁南瑤里也近1萬500人，南興里8500人，三里合計就超過一個派出所的管轄人口，以致民族路派出所的負擔沈重，警方重新調整、將人口密集地增設一個新的派出所，是十分正確且明智的選擇。

彰縣警後勤科長魏顯驊表示，民族路派出所原本管轄7個里，明年6月重新調整後，新增的大埔所管轄5里，現有11736戶、總人口數3萬6650人、民族所11個里，合計6306戶，人口數1萬7343人；兩所皆為22個警勤區。

中華路派出所興建於日據時期，當時名為西門派出所，光復後於1951年6月才更名至今；明年派出所搬遷後，彰化警分局擬將這座歷史悠久的廳舍撥給交通分隊的交通事故小組使用。

警方指出，大埔派出所的基地面積1485.5平方公尺（449.36坪）、建築面積 632.99平方公尺（191.47坪），總經費5980萬元分4年編列，預計2019年6月完工，為地上4層建築物。

(中時 )