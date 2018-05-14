北影入圍／黃仲崑、鄭人碩帥拼邱澤 阿莉芙霸紅毯不忘「胸貼」

2018年05月14日 21:44 中時 徐桐炘

《烏鴉燒》劇組，演員安唯綾、白潤音、姚以緹、導演李鼎、台北電影節主席李屏賓、編劇高翊峰、配樂余政憲。（台北電影節提供）

台北電影獎男演員獎項競爭激烈，本屆開幕片黃仲崑、傅孟柏主演的《范保德》來勢洶洶，黃表示以平日以電視劇表演為主，希望靠著八點檔累積的中南部人氣，成為商業和文藝片間的橋樑，將阿公阿嬤們帶進影廳，不過他日前動完腦部和眼部手術，眼睛依然畏光，笑稱：「都躲在家裡當宅男。」也不能激烈運動和彎腰，只能做「空中瑜伽」，連兒子黃遠舞台劇也不去？他耿直回：「他沒有邀請啊！可能因為尺度太大，我也不要給他壓力。」

《角頭2》王識賢、鄭人碩、古斌也都是男主、男配有力角逐者，古斌坦言因為該片接到不少邀約，接下來有3部片將開拍並前往大陸發展。另外，鄭人碩演出的《阿莉芙》同樣入圍本屆北影，陳竹昇有望拿下金馬男配後於北影再下一城，但他在片中飾演柔美的變性人，偶爾還會被朋友嘲笑：「眼神還沒『退』！」飾演女同志的趙逸嵐（小八）搞笑說：「我們交換報名男、女配角好了！」

影歌雙棲的舞炯恩之前在各大影展穿出原住民服飾之美，昨放話將端出新衣走上台北電影獎紅毯：「要壓過其他女明星！」但紅毯話題一開，不小心又談到近日流行的「胸貼問題」，小八表示一定會注意，回想去年在東京影展火辣登場，當時竟請陳竹昇幫她隨時注意是否走光，陳笑回：「這樣不妥吧！」她才驚覺自己入戲太深。

《誰先愛上他的》主演邱澤首度挑戰男同志，影迷都相當期待他的演出，《烏鴉燒》男主黃健瑋也是影帝有力人選之一，他飾演尋找自我身體慾望的中年男子，和童星白潤音有不少對手戲，女主角姚以緹開玩笑吐槽他：「豔福不淺、男女老少！」黃健瑋還被導演李鼎爆料相當「愛慕」另位女主角安唯綾，但黃健瑋已有家室，安趕緊解釋是去年金鐘獎巧遇，「沒想到接下來就合作這部片。」

劇情長片入選名單：《阿莉芙》、《血觀音》、《烏鴉燒》、《誰先愛上他的》、《范保德》、《角頭2：王者再起》、《海人魚》、《紅衣小女孩2》、《十年台灣》

紀錄片入選名單：十四顆蘋果、血琥珀、街頭、希伯崙、我們的青春，在台灣、不得不上路、并：控制、牧者、在雲裡、水路-遠洋紀行

短片入選名單：洞兩洞六、2923、奇遇、海中網、妹妹、回程列車、鄉愁／餘像、卡住人生、高山上的茶園、臨時工

動畫片入選名單：AM I ORIGHT、盛夏・秋豐、泉、獵人獵人、霓虹、幸福路上、我們的月亮、Si So Mi、(迷)留、懂了嗎？嗯。

(中時 )