《高壓行動》拍攝過程超驚險 對街現伊斯蘭國成員製炸藥

2018年05月14日 21:50 中時 徐桐炘

男主角喬漢姆的演技被各方媒體盛讚。（華映提供）

《高壓行動》 全片幾乎都在摩洛哥西北邊的丹吉爾市內外拍攝，讓觀眾體驗到充滿趣味性的異國風情地點，導演布萊德安德森表示：「我們創造出一個煙霧彌漫、粗糙、骯髒但又破爛得美麗的世界。我想要觀眾在看《高壓行動》時感覺這1小時半都身歷其境。到頭來如果觀眾看完這部電影時，對於1980年代美國對於貝魯特的涉入開始產生問題，或是如果這部電影能引領人們設法得知更多那個時期的事，那樣就太棒了。」

對男主角喬漢姆而言，在摩洛哥拍片讓這部電影有種既視感，那是不可能在美國複製出來的，他說：「對我來說丹吉爾市感覺就是個異地，我希望能以很正面的方式傳達給觀眾。當然我們也能在美國的的製片廠拍攝，不過這部電影感覺就是很真實，因為你不必再事後消除像是摩天樓、校車或公車站牌的景象。」

儘管拍攝地點讓劇組相當滿意，拍攝過程中卻是危機四伏，電影中故事描述貝魯特當地極端份子激烈的恐怖暴力，以及與美國之間的情勢對立及檯面下的暗潮洶湧，令人感到諷刺又不安的是，就在劇組如火如荼拍攝期間，設在摩洛哥當地的製作部辦公室對街，當局卻發現一處伊斯蘭國的可疑巢穴，也讓劇組人員一度感到相當不安，彷彿戲裡恐怖份子用炸彈攻擊的情節有可能在真實世界中上演。

當時根據消息指出，甚至有恐怖份子就在那裡製造炸彈，計劃要在齋戒月的第一天炸掉附近的麥當勞，導演布萊德安德森回想起還覺得餘悸猶存：「就我們辦公室的前方，我們親眼目睹這些伊斯蘭國成員被抓走，警衛只是告訴我們：『別擔心，我們抓到他們了。』」確認安全無虞之後，才讓劇組放下心，繼續完成拍攝。

該片四月初已在美國上映，由於題材直指美國與中東關係，並且相當大膽改編真實故事，劇情相當引人入勝，因此洛杉磯時報大力讚揚編導：「編劇東尼吉爾洛伊是劇情翻轉的大師，而導演布萊德安德森很有膽識的把這些翻轉都變成重擊觀眾的驚喜。」 華盛頓郵報也大力讚揚本片：「《高壓行動》描繪了最絕望的時空背景，卻同時提供了希望，以這類型的片子而言，依然給予了應有的視野與智慧。」該片25日正式上映。

(中時 )