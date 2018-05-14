台灣低薪扯外勞害的 侯漢廷：綠營為鬥爭幹話盡出

副院長施俊吉分析，過去台灣薪資不成長的原因，是因為把外勞算進去才會拉低平均薪資。(中時資料照)

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中時電子報

行政院今(14)日召開記者會說明低薪解決方案，副院長施俊吉表示，2018年第1季，1到3月實質總薪資數字達59852元，創18年新高；施俊吉還分析，過去台灣薪資不成長的原因，是因為把外勞算進去才會拉低平均薪資。新黨新思維中心主任侯漢廷則在臉書上痛批，蔡政府還要自欺欺人多久？

侯漢廷表示，他到主計處薪情平台查詢，發現將近八成民眾達不到59852元的薪資，這份與事實脫鉤、遠離人民的數據，到底有什麼意義？施俊吉還說，「台灣平均薪資低是因為外勞拉低平均的緣故」，讓他忍不住想罵人。

侯漢廷提到，今天在抱怨低薪、生活小心節儉、還學貸、擔憂房價養小孩的，是外勞嗎？政府最低薪資22k，不就是拉低59852的原因之一嗎？更何況，保障外勞薪資，不也是蔡英文在2016年的承諾嗎？

侯漢廷語帶諷刺說道，「都是外勞把台灣人的薪水拉低了！」、「都是猶太人把德國人的薪水拉低了！」這兩句怎麼如此相似？蔡政府如今沒有外省人、軍公教可以卸責，下一步要牽拖外勞嗎？

侯漢廷呼籲，好好拚經濟，將人民的所得提高，行政院不用報數據，人民自會支持，若民進黨只顧鬥爭，罔顧百姓生活，再美化政績數字，終將眾所唾棄！

(中時電子報)

文章來源：侯漢廷臉書

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