HYDE說出大家心中那句話 加碼自曝房號666

2018年05月14日 22:04 中時 李承陽

HYDE「黑彌撒」今晚滿座，吸引許多忠實樂迷。（盧禕祺攝）

HYDE今在台開唱。

日本搖滾天團「彩虹樂團」（LArc～en～Ciel）主唱HYDE，今在台北國際會議中心舉辦演唱會，現場舞台布置22盞蠟燭燈，跟1支從日本空運來台的造型路燈，開演前全場靜默、氣氛莊嚴，凸顯演唱會主題「黑彌撒」風格，而HYDE則戴墨鏡，穿一身黑西裝緩步走進場。

HYDE以不插電形式融合古典風，重新詮釋自己的音樂作品，開頭唱完〈WHITE SONG〉、〈SECRET LETTERS〉兩首歌後才開口說話，一開口就講台語「你好」，接著用中文說：「想我嗎？歡迎來到黑彌撒，我是HYDE。」要樂迷們放鬆享受表演。

HYDE中場唱完〈SHALLOW SLEEP〉，他突然深吸一口氣，用英文說：「我以為自己個唱才10年，原來已經有15年了。」感嘆沒有隨樂團，自己一人也唱了好幾年，對台下樂迷們說：「你們都是我的朋友。」

然後HYDE還用中文讚樂迷：「大家好漂亮。」也實現承諾，說出先前練習一整晚，同時是大家最期待聽到的那句台語「要來我房間嗎？」瞬間引起眾人尖叫，他還逗弄說：「大家都來的話不行喔，很想來對吧？房號是666。」

HYDE魅力難擋，即使演唱會辦在周一，2500張票仍舊完售，他也給出超級好福利，在表演前先跟購買VIP票的樂迷擊掌、拍團體照，而樂迷們也準備了布條，讓大家簽名作為應援和留念。

(中時 )