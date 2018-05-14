習近平：支持香港成為國際創新科技中心

2018年05月14日 22:18 工商 吳孟翰

香港與大陸的科學研究合作再度深化。大陸國家主席習近平表示，大陸將促進香港和大陸加強科技合作，支持香港成為國際創新科技中心。有關部門並將研究，進一步開放港籍科研人員深入參與大陸國家科技計畫。

新華社報導，去年6月，24名在港中國科學院院士、中國工程院院士聯名致函習近平，反映在港陸科研合作上面臨的問題。習近平對此回應表示，香港擁有雄厚的科技基礎以及眾多高素質科技人才。促進香港與大陸加強科技合作，支持香港成為國際創新科技中心，發揮兩地各自的科技優勢，為香港和大陸經濟發展、民生改善作出貢獻，是在香港實行「一國兩制」的應有之義。

對此，大陸科技部、財政部多次召開專門會議響應，研究加強大陸與香港科技合作的相關舉措，並針對部分建議，採取先行試點，特事特辦。

目前，大陸國家科研專案經費過境香港使用、科研儀器設備入境關稅優惠等問題已獲基本解決。香港在大陸設立的科研機構也可享受到支持科技創新的進口稅收政策。下一步，大陸有關部門還將支持香港科研人員深入參與國家科技計畫，持續擴大深化兩地科技合作。

在科技創新與港陸科研合作上，除獲大陸中央支持，香港也於本月8日推出「科技人才入境計劃」，期許透過大幅簡化海外科技人才赴港簽證申請，為科技公司或機構延攬境內缺乏的科技人才，以推動科技創新發展。

根據路透報導，該計畫將試行3年，目標延攬1千名人才。該計畫將適用於香港科技園公司（科技園公司）及數碼港從事生物科技、人工智慧、網路安全、機械人技術、數據分析、金融科技及材料科學的租戶和培育公司。

(工商 )